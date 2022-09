Das Regierungspräsidium Tübingen lässt den Fahrbahnbelag der Bundesstraße 311 zwischen Meßkirch-Menningen und Krauchenwies von Montag, 26. September bis voraussichtlich 4. November in zwei Bauabschnitten sanieren.

Der Bauabschnitt I verläuft vom Ortsausgang Göggingen bis zur Einmündung der B 311 und der K 8238, Ablacher Straße in Krauchenwies, wie mitgeteilt wird. Die Arbeiten hier beginnen am 26. September und sind voraussichtlich am 21. Oktober abgeschlossen.

Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt beginnen ab 24. Oktober die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt. Der Bauabschnitt II verläuft von der Einmündung B 311 und K 8221, Leitishofen in Meßkirch-Menningen, bis zur Einmündung B 311 und K 8237, Tälestraße. Während der Baumaßnahme ist die B 311 in diesem Abschnitt voll gesperrt. Der Verkehr wird in beiden Richtungen ab Meßkirch Richtung Sigmaringen großräumig umgeleitet.

Für die Arbeiten des ersten Bauabschnitts zwischen Göggingen und Krauchenwies wird die bestehende Umleitung für die gesperrte K 8239, Ortsdurchfahrt Bittelschieß, deaktiviert und umgestellt. Der Verkehr wird über Ringgenbach – Dietershofen – L195 – Allmannshofen und Walbertsweiler zur L456 bei Bittelschieß in beiden Richtungen umgeleitet.