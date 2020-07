von Julia Lutz

Giftige Chemikalien und Substanzen im Boden sind alles, was von der Großwäscherei Berendsen in der Jahnstraße in Meßkirch noch übrig geblieben ist. Die aufwendigen Abrissarbeiten des Gebäudes sind abgeschlossen, aber ein Ende aller Maßnahmen ist damit noch nicht in Sicht. Nun soll der Boden chemisch gereinigt und aufbereitet werden, damit die benachbarte Firma Bizerba ihren Standort auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Areal erweitern kann. Das Balinger Waagen-Unternehmen grenzt unmittelbar an das Berendsen-Areal an.

Kosten für Sanierung stehen noch nicht fest

Der Zeitpunkt für den Beginn der Bodensanierung, steht derzeit noch in der Schwebe, denn zuerst müsse nach Angaben von Stadtbaumeister Stephan Frickinger ein Gutachter die genommenen Bodenproben untersuchen und den Schaden verlässlich diagnostizieren. Diese Schadensanalyse ist das Fundament für die weiteren Arbeiten. „Im Jahr 2021 sollte das Gelände jedoch sicher frei werden“, stellt Frickinger eine vorsichtige Prognose. Das Planungsbüro sei bereits beauftragt.

Berendsen Die Großwäscherei und chemische Berendsen hatte bis 2011 seinen Standort in Meßkirch. Zuletzt waren 67 Mitarbeiter beschäftigt. Anfang der achtziger Jahre übernahm Spring Grove das Unternehmen Häusler, das im Bereich Hotelwäsche stark war. Deren Muttergesellschaft, die „Davis Group“, ist 2004 von Berendsen übernommen worden. Das Unternehmen Berendsen wurde bereits 1854 gegründet. Ihr Hauptsitz war im dänischen Kopenhagen. Im September 2017 wurde eine Übernahme von Berendsen durch die französische Elis-Gruppe vollzogen. Die Marke Berendsen existiert als Teil der Elis-Gruppe weiter.

Ausschreibung erfolgt bald

Die Ausschreibung für ein Fachunternehmen, das die Sanierung durchführt, solle zeitnah erfolgen. Demnächst stimme sich die Stadt Meßkirch hierzu mit dem Regierungspräsidium und dem Landratsamt ab, informiert der Stadtbaumeister. Zunächst sei aber die Begutachtung der Proben und die Auswertung der Schäden im Untergrund fertigzustellen. Erst danach könnten Prognosen für die Kosten gestellt werden, die die Stadt Meßkirch für die Flächensanierung des Areals in der Jahnstraße zu bezahlen hat. Ein Teil wird durch Zuschüsse aus dem Städtebauförderprogramm und dem Altlastenfonds des Bundes finanziert.

Bizerba möchte in der Jahnstraße seinen Standort erweitern. 2021 könnte die Fläche übergeben werden. | Bild: Dieterle-Jöchle, Manfred

Boden und Gebäude mit Altlasten übernommen

Die Stadt Meßkirch hat 2018 das Gebäude vor dem Hintergrund der Altlastensanierung gekauft, um das Gelände nach einer umfassenden Sanierung besser vermarkten zu können. Aber nicht nur der Boden hat es in sich: Das bereits abgerissene Betriebsgebäude, indem einst auch die Wäscherei Häußler tätig war, war ebenfalls mit Altlasten kontaminiert. Die im Gebäude verwendeten Baustoffe waren nach heutigen Kenntnissen teils gesundheitsschädlich, krebserregend oder nicht recycelbar. Dass der Boden unter der ehemaligen Wäscherei mit Altlasten versehen ist, haben Untersuchungen bereits vor Jahren ergeben. Die Fachbauleitung hat die Firma Berghoff Umwelttechnik aus Ravensburg übernommen. Die oberschwäbische Firma ist auf Flächenrecycling, Altlasten und bodenkundliche Baubegleitung spezialisiert.

Bodenschäden wurden mit Kleinrammbohrungen eingegrenzt

Nach Abriss des Gebäudes von September bis Frühling dieses Jahres wurden die Bodenschäden zunächst detailliert eingegrenzt. Dazu war auch das Abpumpen und Beproben des Grundwassers hilfreich. „Zur Eingrenzung der Schadensherde wurden Kleinrammbohrungen durchgeführt“, sagt Adrian Schiefer, Leiter des Fachbereichs Umwelt und Arbeitsschutz im Landratsamt Sigmaringen. Dank dieser Methode konnte der Boden erkundet und letztendlich Proben genommen werden. Neben dem Erkunden von Altlasten wird das Verfahren auch in der Geologie und im Bauwesen eingesetzt.

Vorgegebene Grenzwerte werden eingehalten

Die Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte beim Grundwasserabstrom sei eine Herausforderung bei der Sanierungs des Bodens, informiert Adrian Schiefer weiter. Bei der Sanierung ist dann ein Aushub des verunreinigten Erdreichs vorgesehen. Das kann durch Großlochbohrungen oder durch das Ausbaggern von bestimmten Bereichen erfolgen, dem sogenannten Wabenverbau. Bei dieser Sanierungstechnik handelt es sich um ein mechanisches Verfahren. Jede Altlastensanierung wird individuell geplant. Während der Bodensanierung wird das Grundwasser kontinuierlich abgepumpt und beprobt, ergänzt Schiefer weiter.

Trotz Corona ist zeitlich alles im Rahmen

Durch die Corona-Pandemie verzögert sich der Sanierungsablauf insgesamt, ist seitens der Stadt Meßkirch zu erfahren. „Corona hat die Maßnahme maßgeblich verzögert“, sagt Stephan Frickinger. Dennoch sei der ganze Ablauf sehr sportlich geplant gewesen. „Die Einbußen der Corona bedingten Verzögerungen sind daher nicht so groß, wie vorerst erwartet“, sagt er. Wenn die Bodensanierung durchgeführt ist, kann die Firma Bizerba das Gelände erwerben, ihren Standort erweitern und die Fläche neu bebauen. „Nach der derzeitigen Planung sind keine Einschränkungen für die Bebauung zu erwarten“, teilt Adrian Schiefer auf Nachfrage des SÜDKURIER mit. Das Bundes-Bodenschutzgesetz regelt, dass dauerhaft keine Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit zurückbleiben dürfen. Dieses Ziel wird durch die anstehende Bodensanierung in der Jahnstraße erreicht.