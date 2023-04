Die Züge der Biberbahn, die zwischen Stockach und Mengen – über Meßkirch – verkehrt, starten am morgigen Sonntag, 30. April, in die neue Saison. Die Biberbahn fährt bis 15. Oktober immer sonn- und feiertags drei mal täglich, während der Sommerferien in Baden-Württemberg fährt die Bahn in diesem Jahr erstmals auch samstags.

Anschlüsse an Freizeitbus

Für Ausflüge in die Region kann ferner auch der Naturparkbus genutzt werden, der ab Montag, 1. Mai, fährt und immer sonn- und feiertags das Donautal und die Hochebene verbindet. Der Naturparkbus verkehrt als Freizeitbus (Linie 643) von Beuron über Buchheim (Molkestraße), Thalheim-Vogelsang (Naturbad), Leibertingen, die Burg Wildenstein, Kreenheinstetten (Gasthaus Traube), zum Campus Galli und weiter über Rohrdorf (Eulenbrunnen) nach Meßkirch. Insgesamt viermal pro Fahrtag wird dabei die Strecke in beide Richtungen befahren. Die Verknüpfung der Linie mit der Regio-Buslinie 600 Sigmaringen-Meßkirch bei der Haltestelle Campus-Galli ermöglicht eine Weiterfahrt nach Sigmaringen. Für Fahrten im Naturparkbus kann das Deutschland-Ticket verwendet werden.

Auch für Fahrten mit der Biberbahn kann das neue Deutschland-Ticket genutzt werden. Dieses 49-Euro-Ticket kann über die Verkehrsverbünde Naldo oder Bodo gekauft werden. Auch über die Deutsche Bahn oder über eine App können die Tickets gekauft werden. Das Deutschland-Ticket gilt ab dem 1. Mai. Diese Tickets sind aber nicht sofort verfügbar, da diese als Abo funktionieren. Wer am Sonntag mit der Biberbahn fahren will, der muss sowieso ein Ticket im Zug lösen, da das 49-Euro-Ticket erst ab Mai gilt.

Naldo-Plus für vier Personen

Das Deutschland-Ticket gilt nur für eine Person. Doch für die Biberbahn gelten die Sonderregeln des Naldo-Verbundes: Mit der Zusatzoption Naldo-Plus wird für zusätzlich 9,90 Euro monatlich das Deutschland-Ticket im gesamten Naldo-Netz übertragbar und enthält eine Mitnahmeregelung: Montags bis freitags ab 19 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags ganztägig können bis zu vier Personen verbundweit mitgenommen werden. Aber Achtung: Auch Naldo-Puls muss vorausschauend gebucht werden. Einfach kaufen und losfahren geht auch in diesem Fall nicht.

Wer sein Fahrrad mitnimmt, der kann von der Haltestelle der Biberbahn in Sauldorf aus bequem das Naturschutzgebiet Sauldorfer Seenplatte für einen Ausflug erreichen. | Bild: Günther Brender

Dürfen Hunde und Fahrräder mitgenommen werden? Für die Biberbahn gilt: Innerhalb des Naldo-Gebiets sind alle Hunde kostenfrei. Bei Fahrten, die Verbundgrenzen überschreiten, sind sogenannte Taschen-Hunde, die in ein Tragegefäß passen und im Tragegefäß mitfahren, umsonst, wie Biberbahn-Chef Frank von Meißner auf Anfrage des SÜDKURIER mitteilt. Auch Fahrräder werden kostenfrei transportiert. Gruppen ab sechs Personen mit Fahrrädern sollten sich aber unter kontakt@biberbahn.de anmelden, sodass die Zugbegleiter Bescheid wissen.