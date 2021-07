Meßkirch vor 5 Stunden

Biberbahn mit einer Fahrt mit Ersatzverkehr eröffnet

Der Bahndamm wurde am Donnerstag durch Regenfälle beschädigt. Teilnehmer der Eröffnungsfahrt mussten am Samstag in Stockach zunächst in einen Bus einsteigen und konnten erst in Sauldorf in die Biberbahn umsteigen. Beim Festakt zur Eröffnung herrschte bei den Festrednern trotzdem große Freude über Reaktivierung.