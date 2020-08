Meßkirch vor 2 Stunden

Beziehungsstreit in Meßkirch: Mann schlägt seine Freundin und zieht sie an den Haaren

Ein Streit zwischen einem Paar eskalierte am Mittwochabend in Meßkirch. Die hinzugerufene Polizei musste dem Schläger, einem 30-Jährigen, ein Platzverweis erteilen. Er hatte seine Freundin geschlagen und an den Haaren gezogen, informiert die Polizei.