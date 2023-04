Auf großes Interesse stieß die 66. Hauptversammlung der Fuchszunft Menningen im Gasthof zum „Adler“ in Leitishofen. 60 Personen waren der Einladung gefolgt, bei der auf der Tagesordnung unter anderem die Neuwahlen des gesamten Vorstands und des Zunftrates für die kommenden drei Jahre standen.

Ortsvorsteher Tobias Schatz als Wahlleiter dankte vorweg dem Team unter der Leitung von Präsident Winfried Stengele für die gute und vorbildliche Arbeit bei der Fuchszunft, wobei die vergangenen drei Jahre mit Corona-Pandemie nicht gerade einfach waren. Per Akklamation wurden die Wahlen nach den eingegangenen Vorschlägen abgearbeitet. Weiterhin als Präsident der Menninger Fuchszunft wurde Winfried Stengele gewählt. Für das Amt des 1. Zunftmeisters wurde Bertram Schatz neu gewählt. Julian Schätzle wurde als 2. Zunftmeister bestätigt. Simone Kopf bleibt weiterhin Kassiererin und Silvia Grüninger ist als neue Schriftführerin in der Zunft tätig. Als Zunfträte wurden Markus Grüninger, Nick Hoffmann, Lena Joos, Tobias Molz, Anja Müller und Tamara Seifritz gewählt.

Von einer Wiederwahl nahmen Abstand Markus Friedrich, der neun Jahre dem Zunftrat angehörte, sowie Daniela Moser. Sie ist seit 1989 Mitglied in der Zunft, ab 2005 als Zunftrat und 2017 wurde sie Schriftführerin. Gottfried Lilienthal ist Mitglied seit 1992, wurde Zunftrat und ist seit 2005 1. Zunftmeister gewesen, er ist seit 20 Jahren bei der Ranzengarde der Fuchszunft. Präsident Winfried Stengele hatte für die drei ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder lobende Worte und überreichte ihnen unter starkem Beifall jeweils ein Präsent. Alle drei versicherten, dass sie weiterhin Mitglieder der Zunft bleiben und ihrer Unterstützung, sofern erforderlich, gerne anbieten.

Die Fastnacht in Menningen war in den Jahren 2021 und 2022 durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen sehr bescheiden, wie Daniela Moser in ihrem Rückblick erinnerte. Doch einige kleinere Aktionen gab es, wie aus ihrem Bericht zu erfahren war: erstmals gab es ein „Menninger Narrenblättle“, der Narrenbaum wurde aufgestellt, sowie eine Zunftwanderung veranstaltet. Ebenso wurde der Maibaum aufgerichtet, die Zunft war am Dorfplatzfest und bei der Schlossweihnacht in Meßkirch beteiligt, der Seniorenhock in der Zunftstube fand statt und zum Jahresabschluss das Ringepaschen an Silvester. Derzeit hat die Fuchszunft 115 Mitglieder.

Der Kassenbericht von Simone Kopf war gegenüber den Vorjahren etwas bescheidener, doch konnte mit der Versteigerung des Maibaumes ein zusätzlicher Erlös von 200 Euro gemacht werden, der als Spende an das Hilfswerk Ukraine weitergegeben wurde. Johannes Lösch bestätigte der Versammlung eine einwandfreie Kassenführung und nahm die Entlastung vor.

Präsident Winfried Stengele bedankte sich beim neu gewählten Vorstandsteam für die Bereitschaft, aktiv in der Zunft mitzuwirken, wobei die Fastnacht 2024 wieder verstärkt im Blickpunkt stehen wird. Er erinnerte an den bevorstehenden Neubau der Narrenvereinigung, wo helfende Hände sehr gefragt sind. „Auch da werden wir als freiwillige Helfer dazu beitragen und uns nützlich machen“, so Stengele.

Damit im Jahr 2025 in Menningen groß gefeiert werden kann, 850 Jahre Menningen und 125 Jahre Musikkapelle Menningen, brauche es jetzt schon Planungen, für die man in der Verwaltung, so Ortsvorsteher Tobias Schatz, sehr offen ist und mit großer Unterstützung der Vereine und Einwohner rechnet. Vorgesehen ist ein gemeinsames dreitägiges Fest vom 27. bis 29. Juni 2025. Genaues soll in einem speziellen Gremium beschlossen werden. Für die gute Zusammenarbeit mit der Fuchszunft bedankte sich die Vorsitzende der Musikkapelle Menningen, Marina Grüninger.