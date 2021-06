von Julia Lutz

„Werde munter mein Gemüthe“, eine Variation von Pachelbel, ist der Titel eines Orgelkonzertes, das der Kreutzer-Chor Meßkirch am kommenden Sonntag, 13. Juni, in Wald organisiert. Dieser Titel steht sinnbildlich für einen Neuanfang nach der langen Corona-Pause. Franz Raml, Dirigent des Chors und Organist, wird am Sonntag zweimal konzertieren, um 17 Uhr und um 18 Uhr, auf der Aichgasser-Orgel in der Klosterkirche Wald.

Livemusik nach langer Corona-Pause

Die Choraktivitäten des Kreutzer-Chores in Meßkirch sind bis jetzt zum Stillstand gekommen. Ein Orgelkonzert bietet eine schöne Möglichkeit, wieder Musik live zu hören. Schon im Oktober 2020 konnten die Besucher der Konzerte das Können von Raml genießen, der als Organist überregional bekannt ist. Raml hat Kirchenmusik mit Abschluss A-Prüfung auf der Orgel an den Musikhochschulen Detmold und München studiert und hat anschließend ein Studium bei Ton Koopman in Amsterdam absolviert.

Werke von Fischer, Bachelbel, Bach und Buxtehude

Von 2005 bis 2010 leitete er die Orgelakademie Oberschwaben. Er ist Tutor der historischen Holzhey-Orgel der ehemaligen Praemonstratenserabtei in Rot a.d. Rot. Am Sonntag werden Werke von Johann Pachelbel, Dietrich Buxtehude, Johann Fischer und Johann Sebastian Bach aufgeführt. Wegen der eingeschränkten Besucherzahl wird das Konzert zweimal aufgeführt. Besucher müssen geimpft, getestet oder genesen sein und eine Maske tragen. Ein Coronatest kann vor Ort gemacht werden. Der Eintritt ist frei, aber es wird um Spenden für die Chorkasse gebeten.