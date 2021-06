Meßkirch vor 14 Stunden

Beim Schlosserlebnistag erfahren die Besucher im Meßkircher Schloss Spannendes über die Frauen bei Hofe

Meßkirch beteiligt sich am landesweiten Schlosserlebenistag am 20. Juni mit Führungen. Im Mittelpunkt stehen Anna Maria von Fürstenberg-Meßkirch, Maria Theresia zu Fürstenberg-Meßkirch, Apollonia von Henneberg und Katharina von Zimmern. Bereits am Sonntag, 13. Juni, beginnen wieder Führungen durch das historische Wahrzeichen der Stadt.