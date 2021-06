Meßkirch Nur für Abonnenten 31. Mai 2021, 00:00 Uhr

Beim Jugendhearing sprechen auch Meßkircher Jugendliche darüber, was sie im Lockdown bewegt

Beim Online-Jugendhearing Baden-Württemberg konnten 14- bis 27-Jährige über ihre Sorgen und Nöte in der Pandemie sprechen. Abschließend wurde in Workshops am Thema „Jugend im Lockdown“ gearbeitet