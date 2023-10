Vor 25 Jahren gründeten Marianne und Klaus Reichenberger die Hospizgruppe in Meßkirch, die acht Personen umfasste. Die Mitglieder machten sich zu Aufgabe, auf Wunsch Sterbende zu begleiten und damit auch die Angehörigen zu unterstützen. Nach dem Tod von Klaus Reichenberger übernahm Karin Fischer die Leitung des Teams, das aktuell aus fünf Frauen besteht. Karin Fischer gehört seit 23 Jahren zur Hospizgruppe. Mit einem kleinen Festakt am Samstag, 14. Oktober soll das Jubiläum begangen werden.

Menschen, die ihren letzten Weg im Leben antreten, haben meist besondere Bedürfnisse, berichtet Karin Fischer von ihrer jahrzehntelangen Erfahrung als Sterbebegleiterin. Ihre Aufgabe sei es, über die Wünsche zu sprechen und wenn es möglich ist, diese zu erfüllen. Manche wollen alleine sein und schweigen, andere hingegen haben Angst vor dem Alleinsein. Dann gebe es Menschen, die noch einmal einkaufen gehen oder einen bestimmten Ort besuchen möchten. „Ganz häufig haben wir den Fall, dass Menschen vor ihrem Tod noch einmal nahe Angehörige oder bestimmte Personen sehen möchten“, erzählt die Prädikantin der evangelischen Kirchengemeinde. Sie finden erst dann Ruhe und können gehen, wenn sie die Person gesehen haben.

„Mein Bedürfnis, mich in einer Hospizgruppe zu engagieren, entwickelte sich am Sterbebett meines Vaters“, erzählt Karin Fischer. Da sie damals frisch am Knie operiert war, konnte sie nicht in die Schule zum Arbeiten gehen, sondern hatte die Zeit, am Bett ihres Vaters zu sitzen. „Da habe ich gemerkt, was für eine kostbare Zeit es ist“, beschreibt sie die letzten gemeinsamen Tage. Es werden unter Umständen noch einmal Themen besprochen, die für den Sterbenden wichtig sind. Manche wollen singen, beten oder sich über irgendein Thema unterhalten. „Mein Vater hat gewartet, bis er seinen gerade geborenen Urenkel gesehen hat.“ Noch heute bewegt sie dieses Erlebnis tief.

Um in der Sterbebegleitung zu arbeiten, braucht es eine Ausbildung, die sich über ein halbes Jahr erstreckt. Mit den Spenden, die die Hospizgruppe für ihre ehrenamtliche Arbeit erhält, finanziert sie die Grundausbildung, Fortbildungen und das Hospiz in Sigmaringen, in dessen Förderverein sie Mitglied ist. Insgesamt wird die Hospizgruppe zu weniger Fällen gerufen als vor 25 Jahren, da viele Menschen zum Schluss noch mal ins Krankenhaus kommen, wie Karin Fischer erklärt. „Ich persönlich finde das schade, weil dadurch die familiäre Atmosphäre verloren geht“, beschreibt sie die Situation. Ihren Einsatz haben die Begleiterinnen vornehmlich in der privaten Umgebung oder auch in Seniorenheimen. „Wir kommen aber nicht automatisch, sondern nur auf Wunsch und Anruf“, betont Karin Fischer. Vor Beginn einer Begleitung findet immer ein ausführliches Gespräch statt. Eine Begleitung könne sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. Sie erzählt von einer solchen, die über eineinhalb Jahre dauerte. Da wachse man manchmal auch mit den Angehörigen eng zusammen. „Danach braucht man eine Pause, um neu starten zu können“, erzählt die Prädikantin. Ein schöner Abschluss sei es für sie, die Beerdigung durchzuführen, da sie diese durch den nahen Kontakt dann ganz persönlich gestalten könne. Vor dem Medizinischen brauche man keine Angst zu haben. Das Palliativ-Team des Krankenhauses kümmere sich um diesen Bereich und das Pflegerische werde durch die Sozialstation oder durch Angehörige übernommen. Für das Hospizteam stehen die letzten Wünsche und Bedürfnisse des Sterbenden im Fokus. „Wir wollen der Person das Gefühl vermitteln: Wir sind für dich da“, beschreibt Karin Fischer ihre Aufgabe. Am Anfang sei es beispielsweise eine Herausforderung gewesen, nichts zu sagen, einfach nur da zu sein und zu schweigen, wenn das jemand mochte.

„Es ist mir eine Herzensangelegenheit“, beschreibt Karin Fischer ihre Tätigkeit als Sterbebegleiterin und so empfinden auch ihre Kolleginnen Renate Braun, Anneliese Fritz, Johanna Brecht und Thea Dippong. Dabei spielen Konfessionen oder Weltanschauungen keine Rolle, da der Mensch im Mittelpunkt stehe. Ihnen ist es wichtig zu vermitteln, dass der Tod seinen Platz im Leben habe und nichts Bedrohliches sei. Das Team trifft sich ungefähr alle sechs Wochen, um sich auszutauschen.