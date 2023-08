Für das Wohnbauprojekt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Meßkircher Stachus gibt es jetzt einen konkreten Termin. Die Bauarbeiten sollen am kommenden Montag, 4. September, beginnen. Das hat Bürgermeister Arne Zwick in der letzten Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause angekündigt. In einer Sitzung im Oktober soll das Gremium noch detailliert über das Vorhaben informiert werden, wie Zwick außerdem sagte.

Entstehen sollen auf dem Grundstück, das einst als Abstellfläche für Wohnmobile diente, ein Gebäude, in dem zwei Wohngruppen untergebracht werden können. Während in einer acht Menschen leben sollen, die 60 Jahre und älter sind, soll die andere mit ebenfalls acht Plätzen für Menschen zwischen 18 und 60 Jahren vorbehalten sein. Dies sagte Gerd Will, Kreisgeschäftsführer des DRK, bereits im Dezember 2021 auf Anfrage des SÜDKURIER. Mit der WG für Jüngere soll eine Lücke im sozialen Angebot im Landkreis geschlossen werden. Denn bisher würden jüngere Menschen, die beispielsweise nach einem Unfall auf Hilfe angewiesen seien, in üblichen Pflegeheimen untergebracht, in denen Senioren leben. Mit der neuen WG des DRK am Stachus sollen die Jüngeren die Lebenswirklichkeit ihrer Altersgruppe besser erleben können. Für beide WGs sieht das Konzept des DRK vor, dass es rund um die Uhr einen Ansprechpartner für die Bewohner gibt. Daneben sollen die Bewohnerinnen und Bewohner ihr Leben so selbstbestimmt wie möglich gestalten können. Deshalb sei der Standort am Stachus auch ideal, so Will.

Ursprünglich hatten die Bauarbeiten zu dem rund fünf Millionen Euro teuren Projekt im Sommer des vergangenen Jahres beginnen sollen. Doch der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Anforderungen der Klimakrise hatten am Markt eine Dynamik der Baukosten ausgelöst, die das DRK bei der Umsetzung des Vorhabens hatten zögern lassen. „Wir konnten die Preise nicht so halten, wie wir es wollten“, sagte Will im Juni.