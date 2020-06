Meßkirch vor 2 Stunden

Bären-Schenke in der Hauptstraße in Meßkirch soll im Juli öffnen

Das Bauprojekt „Bären“ in der Hauptstraße in Meßkirch ist fast fertig. Der Gastronomiebetrieb soll im Juli beginnen. Die Herberge wurde in der Zwischenzeit umgeplant und erhält jetzt einen Frühstücksraum.