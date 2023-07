Nun ist das Ende besiegelt: Das an zentraler Lage in der Meßkircher Innenstadt gelegene Hotel Adler/Alte Post wird künftig nur noch zu Wohnzwecken dienen. Karl-Heinz Thoma, dem gemeinsam mit seiner Frau Gabi der „Adler“ gehört, will so schnell als möglich mit dem weiteren Umbau des Gebäudes beginnen. Dies sagte er gegenüber dem SÜDKURIER nach der Sitzung des Technischen Ausschusses des Gemeinderats in dieser Woche. Der Ausschuss hat sich mit den weiteren Umbauplänen beschäftigt. Diese sehen jetzt auch den Umbau des bisher gastronomisch genutzten Erdgeschosses wie auch des Saals im ersten Obergeschoss vor.

Ein die Stadt prägendes Gebäude

Mit den vom Ausschuss geforderten Änderungen für das „sehr prägende Gebäude“ könne er leben, so Thoma. Unter anderem muss eine neue Zugangstüre von der Ziegelbühlstraße her so gestalten werden, dass sie zum Gesamteindruck des historischen Gebäudes passt. Dafür hatte sich Jürgen Alber, Chef der CDU-Fraktion, stark gemacht. Alber ist ein starker Verfechter, dass die bestehende Altstadtsatzung eingehalten wird. Für den vom Adlerplatz aus sichtbaren rechten Teil des Daches forderte der Ausschuss statt der geplanten Dachfenster Schleppgaupen. Auch der oberste Teil des Daches wird ausgebaut werden – hier werden neben Wohnungen vor allem Abstellräume für die Nutzer der Wohnungen eingebaut.

Umnutzung gefällt nicht

Auch wenn Bürgermeister Arne Zwick einleitend gesagt hatte, dass über das nun unabänderliche Ende des „Adler“ nicht mehr diskutiert werden müsse, sagte Gemeinderätin Martina Mülherr (SPD) am Ende der Debatte, sie wolle zu Protokoll geben, dass sie gegen die Umnutzung sei. Während der Debatte sagte sie zuvor, dass sie die Umnutzung „ganz schön traurig“ stimme. Arne Zwick sagte, dass die Planungen des Ehepaars Thoma, die das Ende des „Adler-Alte Post“ bedeuten, der Stadt „nicht ganz so schmecken.“ Aber über diese Umnutzung könne der Ausschuss nicht befinden. Karl-Heinz Thoma erklärte nach der Sitzung gegenüber dem SÜDKURIER, dass die Suche nach einem Pächter für die Gaststätte erfolglos gewesen sei. Es habe zwar Gespräche gegeben. Diese seien aber letztlich daran gescheitert, da Interessenten kein Startkapital für den Betrieb der Gaststätte gehabt hätten. Christian Ott, Mitglied der CDU-Fraktion, hatte während der Sitzung des Ausschusses die Frage gestellt, ob denn der Wille da gewesen sei, einen Pächter zu finden.

Angela Andres (Grüne) hat es ebenso wie Martina Mülherr begrüßt, dass es Dank des Umbaus des „Adlers“ innenstadtnahe Wohnungen gebe. So werde verhindert, so Andres, dass es in der Innenstand einen Leerstand an dieser zentralen Stelle gebe.

Gemeinderäte werden angegangen

Zum Thema Parkplätze merkte Zwick an, dass die Landesbauordnung keine Handhabe biete. Die Stadt habe bei einem Umbau schlicht keine Möglichkeit, um gegenüber dem Bauherrn Parkplätze zu fordern. Dass das Thema künftiges Parken rund um den „Adler“ die Bevölkerung bewegt, das machte Christian Ott deutlich. Teilweise in äußerst scharfem Ton würden Gemeinderäte deswegen angesprochen. Ott versicherte sich gegenüber Bürgermeister Zwick, dass die bisher für eine Außenbewirtung genutzte Fläche vor dem „Adler“ nicht als Parkplatz genutzt wird. Zwick sagte, diese Fläche gehöre der Stadt. Zurzeit gibt es nur wenige Parkplätze im Innenhof des Gebäudes. Die vorgelegte Planung sieht einen Parkplatz entlang der Ziegelbühlstraße vor. Neben dem Eingang an der Ziegelbühlstraße wird ein Aufzug für die oberen Wohnungen gebaut werden.