Für die Gäste des Lokals Viva, das direkt am Adlerplatz in Meßkirch liegt, heißt es Abschied nehmen. Iwona Berg und ihr Team werden am nächsten Wochenende Tschüss sagen. Von Freitag, 10. Juli, bis einschließlich, Sonntag, 12. Juli, wird Iwona Berg letztmals im Viva Getränke ausschenken und damit wird ein Schlussstrich unter die bisherige Geschichte der bekannten Meßkircher Kneipe gezogen.

Sie verabschiede sich mit einem weinenden und einem lachenden Auge, sagte Iwona Berg in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Etwas traurig stimmt sie der Abschied von ihren Stammkunden, daneben freut sie sich darauf, das Lokal Bären in der Hauptstraße wieder zu neuem Leben erwecken zu können.

Im „Bären„ darf geraucht werden

Eröffnet wird der neue Bären in der Hauptstraße am Freitag, 24. Juli. Geplant ist an diesem Wochenende, an dem die neue Gaststätte in der Hauptstraße eröffnet wird, auch der Auftritt einer Liveband. Genutzt werden soll ab der Eröffnung auch die Freifläche vor dem Bären, die dann gekiest sein wird. Im Bären selber wird geraucht werden dürfen, so die künftige Bären-Chefin. Dies sei dank des Eckkneipengesetzes möglich. Mit ihr wechseln ihre Mutter wie auch die ganz bisherige Belegschaft des Viva in den Bären, sagte sie gegenüber dem SÜDKURIER.

Vater eröffnete 1993 den ersten Döner-Laden

Ab 13. Juli ist das Viva geschlossen, dann werden die Gebrüder Firat und Fatih Uslu, die von ihrem Bruder Mustafa unterstützt werden, das Viva zum „Kebap am Adlerplatz„ umbauen. Sie würden keinen typischen Döner-Laden planen, sondern stellen sich ein rustikales Schnellrestaurant vor. Mit ihrem Geschäft wollen sie quasi den Spuren ihres Vaters folgen. Dieser habe 1993 im „Grünen Baum“ das erste Döner-Geschäft in Meßkirch eröffnet, sagte Fatih Uslu gegenüber dieser Zeitung. Geöffnet sein soll der Kebap am Adlerplatz voraussichtlich ab Mitte August täglich von 11 bis 22 Uhr.