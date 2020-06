von Christine Braun

30 Jahre nach der Betriebsgründung im alten Meßkircher Industriegebiet Unterm Ablaß haben Kuno und Hedwig Irßlinger im Mai dieses Jahres die Nachfolge ihres Unternehmens geregelt und damit den Weg in die Zukunft geebnet. Aus dem Einzelunternehmen „Kuno Irßlinger Nutzfahrzeug Service“ wurde jetzt die „Irßlinger Nutzfahrzeug Service GmbH“. Gleichberechtigte geschäftsführende Gesellschafter sind Kuno Irßlinger und sein Neffe Armin Irßlinger.

Armin Irßlinger stieg 2014 als Werkstattleiter ein

Armin Irßlinger (36) ist gelernter Konstruktionsmechaniker. Nach der Ausbildung studierte er Fahrzeugtechnik in Ulm und arbeitete anschließend als Ingenieur beim Technologiekonzern Voith in Heidenheim, bevor er zu Beginn des Jahres 2014 als Werkstattleitung in den heimischen Nutzfahrzeugbetrieb einstieg.

Im Jahr 1990 eröffneten Kuno und Hedwig Irßlinger ihren Fahrzeugreparaturbetrieb, damals mit einer Halle und einem kleinen Büro- und Empfangsbereich. Kuno Irßlinger war zuvor als Betriebsmechaniker in der elterlichen Gärtnerei tätig. | Bild: Christine Braun

Tochter des Unternehmesgründers kümmert sich um die Nachfolge

Lena Irßlinger-Kratt, die Tochter der Unternehmensgründer, ist seit Ende 2018 als kaufmännische Leitung im Betrieb und wird in einigen Jahren die Geschäftsanteile ihres Vaters übernehmen. Die 28-Jährige machte eine Ausbildung zur Industriekauffrau, absolvierte 2016 die Weiterbildung zur Betriebswirtin bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) und arbeitete anschließend zwei Jahre beim Meßkircher Unternehmen Alber Treppensysteme GmbH. Seit ihrem Einstieg ins elterliche Unternehmen kümmerte sie sich neben dem Tagesgeschäft um die Unternehmensnachfolge. „Sie hat sich mit sehr viel Ausdauer in das umfangreiche, zeit- und kostenintensive Thema GmbH und Unternehmensnachfolge eingearbeitet und alles in die Wege geleitet“, betont Hedwig Irßlinger.

Wirtschaftförderung bietet vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten

Laut der Wirtschaftsförderin Anna-Maria Merz ist es seitens der Stadt „oberstes Ziel, dass wir den hier angesiedelten Unternehmen zukunftsfähiges Wachstum ermöglichen.“ Im Bereich der Unternehmensnachfolge und der Existenzgründung gebe es daher vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten. „Der Bestandspflege kommt eine enorme Bedeutung zu“, so Merz, denn Neuansiedlungen im Zuge einer Ansiedlungspolitik wie im neuen Industriepark Nördlicher Bodensee seien in der Praxis als Ausnahmefall zu werten. Diese Bestandspflege geschehe unter anderem „durch regelmäßige Kontaktgespräche. So stellen wir sicher, dass wir gezielt auf die Bedürfnisse der Unternehmen eingehen können.“ Dies bestätigt Familie Irßlinger, auch wenn sie die Nachfolge ohne Unterstützung der Wirtschaftsförderung regelte.

Ausrichtung des Unternehmens soll nicht geändert werden

An der Ausrichtung des Unternehmens will die neue Generation zukünftig nichts ändern: „Wir waren schon immer ein Lkw-Reparaturbetrieb und werden das auch bleiben“, sind sich die beiden Jungunternehmer einig. Auch die Spezialisierung auf Holztransport- und Schwerlastfahrzeuge bleibe bestehen, da das Unternehmen in diesem Bereich zahlreiche Vertragspartner gewinnen konnte, darunter Doll, Hiab und Goldhofer. „Unser Kundenkreis ist überwiegend regional. Durch die Spezialisierung erweitert er sich aber beträchtlich bis Ulm und Lörrach„, teilt Armin Irßlinger mit.

Das heutige Gebäude der Firma Irßlinger Nutzfahrzeug Service GmbH wurde dreimal erweitert und hat inzwischen vier Hallen. | Bild: Christine Braun

Geländeniveau soll ab Herbst angeglichen werden

Nach Hallen- und Büroerweiterungen in den vergangenen 20 Jahren ist jetzt laut Kuno Irßlinger „eine Hoferweiterung für mehr Stellplätze und bessere Rangiermöglichkeiten notwendig.“ Ende 2019 kaufte die Firma dazu das benachbarte Gelände, wo sich ehemals das Minimal befand, heute Kaufhaus X. Für die Umsetzung sei eine Angleichung des Höhenniveaus erforderlich, die ab Herbst vorgenommen werden soll.

Bisher von der Corona-Pandemie verschont geblieben

Macht Corona dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung? Lena Irßlinger-Kratt: „Wie alle Unternehmen mussten auch wir zeitlich in die Ausarbeitung eines Hygienekonzepts investieren. Aber Umsatzeinbußen und Krankenfälle hatten wir bislang nicht zu verzeichnen und mussten daher keine Kurzarbeit oder Fördergelder beantragen.“ Armin Irßlinger ergänzt vorsichtig: „Im Moment sind die Bau- und Holzbranchen voll ausgelastet und wir dementsprechend mit der Reparatur der Fahrzeuge. Vielleicht trifft es diese Branchen zeitverzögert – und somit auch uns.“