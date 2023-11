Schon am Vortag war die Veranstaltung des Kreutzer-Chors ausverkauft, sodass am Sonntag nur noch wenige Interessierte an der Abendkasse eine Eintrittskarte kaufen konnten. Der Chor aus Meßkirch präsentierte dem Publikum im Festsaal des Meßkircher Schlosses ein abwechslungs- und umfangreiches Programm. Die Auswahl für das Programm reichte von klassischen Stücken der Komponisten Conradin Kreutzer, Friedrich Silcher und Robert Schumann über Lieder aus Musicals bis hin zu Opern. Zusammen mit dem Traditionschor aus Meßkirch trat der Gesangverein Pfullendorf auf. Dessen Leiter, Bariton Vincent Gühlow, brillierte auch als Solist. Als kurzer Beitrag vor der Pause trat die Musical AG des Martin-Heidegger-Gymnasiums auf, die eine Kostprobe aus ihrem Musical „Im Riff geht‘s rund“ zeigte.

Der Kreutzer-Chor freue sich darüber, im „schönsten Saal Meßkirchs“ auftreten zu dürfen, betonte Vorsitzende Bärbel Hermann bei ihrer Begrüßung. Sie dankte dem Hausherrn, Bürgermeister Arne Zwick, sowie allen, die mitgeholfen haben, das Konzert zu realisieren. Leider sei der Chor für diesen Auftritt aufgrund von Krankheit etwas dezimiert, kündigte sie vorab an.

Die ersten drei Lieder von Conradin Kreutzer, Friedrich Silcher und Rentaro Taki eröffneten das vielfältige Programm auf stimmungsvolle Weise. Die Themen der Aufführung beinhalteten Natureindrücke, die zum Träumen anregen, wie eine sternenklare Nacht oder der Mond, der sich über die Landschaft erhebt und sie teilweise mystisch beleuchtet. Aus dem Filmmusical „Der Zauberer von Oz“ sang der Chor „Over the Rainbow“ mit instrumentaler Untermalung von Elena Orlova am Flügel. Orientalisch und temperamentvoll wurde es mit zwei Stücken aus dem Musical „Aladdin“, welches das Publikum in die Märchenwelt von „Tausendundeine Nacht“ entführte. Die schwungvollen Stücke, die einfallsreiche und überraschende Elemente umfassten, gestalteten den Abend unterhaltsam. Bei mehreren Liedern ergänzte der Gesangverein Pfullendorf harmonisch den Meßkircher Chor.

Ein besonderes Hörerlebnis bildeten die Solo-Passagen von Bariton Vincent Gühlow. Er eröffnet den zweiten Teil des Programms mit seiner klaren, ausdrucksstarken Stimme. Darüber hinaus rezitierte er in Versform die Inhaltsangaben der drei Märchen- und Zauberopern „Die sieben Raben“ (Josef Rheinberger), „Undine“ (E.T.A. Hoffmann) und „Rusalka“ (Antonin Dvorak), aus denen der Chor Stücke präsentierte. Die gereimten und pointierten Texte stammten von Christel Kasseckert.

Die Musical AG des Martin-Heidegger-Gymnasiums ließ die Konzertgäste in die zauberhafte Unterwasserwelt eintauchen. Während die Musik bereits schwungvoll erklang, „schwammen“ die Unterstufenschüler im Mittelgang durch das Publikum auf die Bühne und sangen mit Klavierbegleitung von Markus Fiederer drei Lieder aus dem Musical „Im Riff geht‘s rund“, das sie vor Kurzem in der Halle am Feldweg aufgeführt hatten. Die Gäste im Festsaal klatschten rhythmisch zur Musik, als die „Meeresbewohner“ die Bühne eroberten.

Den Abschluss bildete der Abendsegen aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck, der so schön und passend sei, dass die Leiterin des Kreutzer-Chors der Meinung gewesen sei, danach könne keine Zugabe mehr kommen, wie Sängerin Alisa Indlekofer-Klein bei ihrer Dankesrede berichtete. Durch viele schöne Stücke aus der Märchen- und Zauberwelt bereichert, konnte das Publikum nach dem Ende des Konzertes den Sonntagabend ausklingen lassen.