von Sandra Häusler

Alljährlich am zweiten Freitag im Oktober findet der Welt-Ei-Tag statt. Der Ehrentag des Eis wurde 1996 von der International Egg Commission, dem Internationalen Verband der Eierproduzenten, ins Leben gerufen. Nach einer Feststellung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg wurden im Jahr 2019 insgesamt 620 Millionen Eier im Land erzeugt.

Bevor die Eier in die Schachteln gepackt werden, laufen sie aus dem Stall über ein Sortierband, werden durchleuchtet, nach Gewicht sortiert und erhalten den Stempel. | Bild: Sandra Häusler

Für Barbara (55 Jahre) und Gottfried (56) Scheck und ihre Söhne Martin (30) und Thomas (32) ist jeder der 365 Tage im Jahr ein „Ei-Tag“. Zusammen bewirtschaften sie ihren Hühnerhof bereits in der zweiten Generation. 8000 Hühner werden hier artgerecht gehalten, davon 4000 Legehennen im Freiland, „weil der Verbraucher vermehrt Freilandeier wünscht“, sagt Barbara Scheck. Barbara Scheck ist auf dem elterlichen Hof mit Hühnern groß geworden und erlebte dort den pfleglichen und freundschaftlich respektvollen Umgang der Eltern mit den Tieren.

Tettnang Nic Dilger schenkt 25 Hühnern aus einem stillgelegten Legebetrieb ein zweites Leben Das könnte Sie auch interessieren

Der ehemals kleine Hühnerhof wurde in den vergangenen Jahren immer wieder vergrößert und modernisiert und alle Ställe nach neuesten Standards ausgestattet. Das Stallkonzept für die Hühnerhaltung wurde artgerecht und tierfreundlich erstellt. Futterschalen, ausreichend viele Tränkenippel und Legenester gehören zur modernen Ausstattung. Die Freilandhühner haben sowohl im Hühnermobil, als auch im Freilandstall mit überdachtem Wintergarten, genügend Auslauf ins Grüne.

Jeden Freitag ist Martin Scheck (links) auf dem Meßkircher Wochenmarkt mit einem Stand des Hühnerhofes Scheck vertreten. | Bild: Sandra Häusler

Als Einstreu werden Sand, Holzpellets und Hackschnitzel verwendet. Somit können die Hühner den ganzen Tag über nach Belieben im Sand Baden und Scharren. Die Hühner in Freiland- und Bodenhaltung, sowie mobiler Hühnerhaltung, werden mit selbst angebautem Weizen, Gerste, Erbsen, Lupinen und Graspellets gefüttert. Hinzu kommt ein ausgewogenes Mineralfutter, eine Soja-Rapsöl-Mischung und Sojaschrot. Wer sich über die intensiv gelben Eidotter freut, erfährt, dass dort nicht mit Farbstoff nachgeholfen wird, sondern die Fütterung der Hühner mit Graspellets dafür verantwortlich ist. Die Graspellets lässt Martin Scheck aus der Mahd der eigenen Wiesen herstellen.

Thomas Scheck ist für die Nudelproduktion der hofeigenen Eier verantwortlich. Rund 300 Kilogramm Nudeln produziert er pro Woche und verpackt diese selbst. | Bild: Sandra Häusler

2013 bauten die Schecks das Hühnermobil für die ersten Freilandhühner. 2016 schufen sie die Räumlichkeiten für die eigene Nudelproduktion aus hofeigenen Eiern aus Bodenhaltung und Hartweizen-und Dinkelgrieß. Thomas Scheck ist für die Nudelproduktion aus hofeigenen Eiern verantwortlich.

SB-Häuschen, Stand auf dem Wochenmarkt und Lieferung

Die hofeigenen Eier und Nudeln werden in einem Selbstbedienungshäuschen an der Deponietraße zur Entsorgungsanlage Ringgenbach an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr angeboten. Bei den täglichen Verkaufstouren beliefern sie Gastronomie, Lebensmittelhändler, Hofläden, Metzgereien, Bäckereien und sogar Privathaushalte bis an die Haustür. Freitags ist der Hühnerhof Scheck mit einem Verkaufsstand auf dem Meßkircher Wochenmarkt vertreten. Durch verschiedene Kooperationspartner in der heimischen Region im Landkreis Sigmaringen und Bodenseekreis werden ein Teil der Eier und des Geflügels weiterverarbeitet.

Bevor die Hühnereier in die Schachtel gepackt werden, laufen sie über die Sortiermaschine. Dort wird jedes Ei auf Haarrisse durchleuchtet, erhält den Stempel und wird nach Gewicht sortiert. | Bild: Sandra Häusler