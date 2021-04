Das Gesundheitszentrum in Meßkirch startete am Mittwoch mit den ersten Impfungen gegen Corona. Neben den Ärzten Jürgen Baldischwiler, Gabriele Jüppner-Luig, Martina Pyttel und Thomas Herborn waren alle Helferinnen im Einsatz. Am ersten Tag stand zusätzlich der Meßkircher Apotheker Markus Meder an der Seite des Teams, um es im sensiblen Umgang mit dem Impfstoff zu unterstützen. Die Seniorinnen und Senioren freuten sich über die Impfmöglichkeit vor Ort.

Apotheker Markus Meder (links) unterstützte das Ärzteteam, zu dem Thomas Herborn (rechts) gehört, am ersten Corona-Impftag beim Aufziehen des Biontec-Impfstoffs. | Bild: Michelberger, Isabell

Start der Impfung um 13 Uhr

Pünktlich um 13 Uhr saß die erste Gruppe im Wartezimmer bereit. Da der Beratungsaufwand für die Corona-Impfung extrem hoch ist, hatten alle den mehrseitigen Aufklärungsbogen ein paar Tage vorher mit nach Hause bekommen, um ihn in Ruhe durchlesen und unterschreiben zu können. Nach der allgemeinen Aufklärung zur Impfung, wurde jeder Einzelne ins Behandlungszimmer geführt, wo Zeit für individuelle Fragen blieb, bevor es den ersehnten Pieks mit der Nadel gab. Das gesamte Team arbeitete professionell und zügig. „Das klappt so gut, weil wir uns intensiv vorbereitet haben“, erklärt Katrin Lang, die mithilft, die Patienten in das Behandlungszimmer zu führen.

Hausärzte vor großer Herausforderung

Als der Gesundheitsminister Mitte März angekündigt hatte, dass auch Hausärzte impfen dürfen, war diese Information nicht nur für alle Patienten neu, sondern ebenso für die Hausärzte. Damals stand noch nicht fest, wie das Prozedere abzulaufen hat und wie viel Impfstoff jeweils zur Verfügung stehen würde. „Bis Dienstag vergangener Woche durften wir dann ganz schnell Impfstoff bestellen“, berichtet Thomas Herborn, seit August vergangenen Jahres Arzt im Gesundheitszentrum in Meßkirch, von den engen Zeitfenstern. Zwei Tage darauf, habe Markus Meder die Rückmeldung bekommen, dass 19 Impfdosen für Meßkirch und Mühlingen geliefert werden, die für 114 Impfungen reichen, wenn Spezialkanülen dafür sorgen, dass kein einziger Tropfen des Impfstoffs in der Spritze oder in der Nadel zurückbleibt.

Kurz vor der Impfung in der Praxis fertig gemischt

Welcher Impfstoff geliefert wird, entscheidet die Kassenärztlichen Vereinigung. Nach Meßkirch kam der Impfstoff der Firma Biontec, der bei minus 70 Grad Celsius gelagert werden muss. Bevor er den Pharmazeutischen Großhandel verlässt, muss er aufgetaut sein. „Ab dann ist er 120 Stunden, also fünf Tage, haltbar“, berichtet Markus Meder. „Deshalb ist es uns wichtig, den Impfstoff schnell zu verimpfen“, erklärt der Arzt Thomas Herborn. Der Impfstoff vertrage keine Erschütterung und kein Schütteln. „Er wird kurz vor der Impfung in der Praxis fertig gemischt“, beschreibt Meder die Vorgehensweise. In den künftigen Wochen wird der gesamte Mittwoch im Gesundheitszentrum für die Impfaktion zur Verfügung stehen. Doch sei immer erst kurzfristig zu erfahren, wie viel Dosen geliefert werden. „Ich nehme an, dass wir in drei Wochen zusätzlich den Astrazeneca-Impfstoff erhalten und später auch die anderen“, vermutet Thomas Herborn, der für den Bereich Corona zuständig ist.

Rosemarie Kriz aus Engelswies gehörte mit ihrem Ehemann Ernst zu den Ersten, die geimpft wurden. Sie erhielten von Dr. Gabriele Jüppner-Luig den ersehnten Pieks. | Bild: Michelberger, Isabell

In der nächsten Phase wird zuhause geimpft

Zuerst werden die über 80-Jährigen geimpft, die noch keinen Termin in einem Impfzentrum bekommen haben oder denen der Weg zu einem Zentrum nicht möglich ist. In einer nächsten Phase sollen nicht mobile Personen zu Hause geimpft werden können. „Hier arbeiten wir mit den Pflegediensten zusammen“, erklärt der Arzt.

Seit der ersten Corona-Welle zählt das Gesundheitszentrum zu den Corona-Schwerpunktpraxen im Land. Das bedeutet, dass die Arzthelferinnen seit einem Jahr neben dem normalen Praxisbetrieb die enorme Bürokratie bewältigen müssen, die mit den Infektionen und den Tests einhergehen. Dazu gehören die täglichen Meldungen an das Robert-Koch-Institut, die Meldungen an das Gesundheitsamt und an die Kassenärztliche Vereinigung mit der Chargen-Nummer der Impfdosen, damit alle Vorgänge jederzeit nachzuvollziehen sind. Da die Praxis jeweils erst am Donnerstag erfährt, wie viel Impfdosen für Mittwoch der folgenden Woche geliefert werden, gilt es, in kurzer Zeit die Patienten auszuwählen, zu informieren und in Zeitfenster einzuteilen.

Weiterhin steht das Gesundheitszentrum jeden Tag zwischen 13 und 17 Uhr ausschließlich denjenigen Patientinnen und Patienten zur Verfügung, die Symptome einer Corona-Infektion zeigen beziehungsweise befürchten, infiziert worden zu sein.