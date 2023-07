Um auch in Zukunft genügend Betreuungsplätze anbieten zu können, werden der Kindergarten in Rohrdorf und der in Rengetsweiler erweitert werden müssen. Das ist die zentrale Folgerung aus dem Kindergartenbedarfsplan, den Simone Leukhardt dem Gemeinderat vorstellte. Bereits jetzt sei die „Kapazität am Anschlag“, sagte sie. Hintergrund ist, dass die Zahl der Kinder, die über drei Jahre alt sind, weiter steigt.

Dass es in der Stadt eine hohe Nachfrage von Eltern nach einer Betreuung ihrer Kinder in einem Kindergarten gibt, das lässt sich in der Belegung der städtischen Kita Kindernest ablesen. Auch eine achte Gruppe, die zunächst als Reserve geplant war, ist nun in Betrieb genommen worden.

Meßkirch Kita-Gebühren steigen in Meßkirch: So viel müssen Eltern künftig bezahlen Das könnte Sie auch interessieren

Wie Simone Leukhardt, innerhalb der Stadtverwaltung für die Kindergärten zuständig, schilderte, gebe es aktuell eine steigende Nachfrage nach Plätzen in den katholischen Kindergärten in Menningen und in Rohrdorf. Handlungsbedarf hat Simone Leukhardt vor allem für den Kindergarten in Rohrdorf und den kommunalen in Rengetsweiler ausgemacht. Eine Erweiterung in Rohrdorf war bereits in jüngerer Vergangenheit immer mal wieder Thema im Gemeinderat gewesen.

Erste Gespräche mit der Kirche

Es habe bereits erste Gespräche mit der Kirche gegeben, sagte Simone Leukhardt mit Blick nach Rohrdorf. Auch für den kommunalen Kindergarten in Rengetsweiler gibt es entsprechende Überlegungen. In diesem Fall müssen aber noch die Zieglerschen mit ins Boot geholt werden. Denn der Wilhelmsdorfer Träger verantwortet den Sprachheilkindergarten „Plapperland“, der dem Rengetsweiler Kindergarten Sterntaler angegliedert ist. Auf die Frage von Gemeinderat Helmut Weißhaupt (Grüne), ob es in beiden Fällen um einen Neubau oder einen Umbau gehe, antwortet Bürgermeister Arne Zwick, dass es jeweils um einen Anbau gehe. Nach dem einstimmigen Votum des Gemeinderats wird die Verwaltung nun die weiteren Planungen vorantreiben. Dies solle zeitnah geschehen. Konkrete Angaben zum Zeitrahmen, wann die Projekte umgesetzt werden, wurden in der Sitzung des Gemeinderats nicht genannt.

Zurzeit keine Warteliste für Eltern

Wie aus den Aussagen von Simone Leukhardt herauszulesen war, macht sich die Stadt, was die Erweiterung der beiden Kindergärten anlangt, rechtzeitig auf den Weg. Denn zurzeit gebe es im Grunde keine Warteliste für Eltern, die einen Platz für ihr Kind suchen. Gemeinderätin Angelika Häußler (Freie Wähler) hatte sich danach erkundigt. Simone Leukhardt hatte darauf hingewiesen, dass bei Anfragen nicht sofort ein Platz zur Verfügung gestellt werden könne. Dies hänge an der für jedes Kind üblichen Eingewöhnung in eine Einrichtung. Mit einem Vorlauf von einem viertel Jahr müsse schon gerechnet werden, bis ein Platz verfügbar sei, schilderte die Fachfrau der Verwaltung die aktuelle Situation. Sie riet, Kinder so früh als möglich anzumelden. „Im Grunde schon während der Schwangerschaft“, fügte sie hinzu. In diesem Zusammenhang verwies sie auf das Programm „Little Bird“, über das Eltern online Plätze in Kitas beantragen können. Gemeinderat Christian Fecht (CDU) sagte mit Blick auf die Auslastung der Kitas, dass sowohl das Industriegebiet wie auch die neuen Wohngebiete ihre Früchte tragen würden. „Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Kinder unterbekommen.“

Das Thema Personal sei keines für die Meßkircher Kindergärten, antwortete Simone Leukhardt auf die Frage von Joachim Bach, Fraktionschef der Freien Wähler. Nur im Frühjahr dieses Jahre sei es etwas eng geworden, als zu Schwangerschaften noch Krankheitsfälle von Erzieherinnen kamen. In diesem Fall habe sich die Stadt mit einer Zeitarbeitsfirma beholfen. Die Personallage im Herbst sehe „ordentlich aus, ich hoffe, das bleibt so“, so Leukhardt.