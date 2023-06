Der Meßkircher Gemeinderat ist mit dem Internetriesen Amazon auf Tuchfühlung gegangen. Wie der SÜDKURIER erst jetzt durch eine Anfrage bei Amazon am Firmensitz in München erfuhr, folgte das Gremium bereits im Februar einer Einladung des Onlinehändlers in sein vor gut zwei Jahren neu errichtetes Verteilzentrum im Meßkircher Industriegebiet.

Bürgermeister Arne Zwick bestätigte gegenüber dieser Zeitung das Treffen. Es sei um keine speziellen Themen gegangen. Der Besuch sei erst jetzt wegen der Pandemie möglich geworden. Zwick: „Es gab einen offenen und sehr interessanten Austausch querbeet durch die Gebiete Umsatzentwicklung, Zustellgebiet, Arbeitsbedingungen, Verkehr und Arbeitskräftegewinnung.“ Nähere Angaben machte er nicht.

Immer wieder hatte es in der Vergangenheit zum Beispiel Beschwerden aus der Meßkircher Bevölkerung über zu schnell fahrende Lieferfahrzeuge des Online-Händlers gegeben und darüber, dass die Sprinter an Abenden und am Wochenende die Parkflächen der Stadt zustellten. Der Gemeinderat hatte sich mehrfach mit der Thematik befasst, dabei ging es auch um die Frage, warum die Sprinter durch die Stadt und nicht über die B311 fahren würden. Bürgermeister Zwick hatte mehrfach gesagt, dass die Stadt mit Amazon im Gespräch sei. Was nun aber bei dem Treffen mit Vertretern Amazons in Meßkirch zu dieser Thematik gesprochen wurde, ist der Stellungnahme der Stadtverwaltung nicht zu entnehmen.

Auch der Internetriese selbst hält sich zu den konkreten Beschwerden bedeckt. Man schule die Fahrer zu Beginn ihres Einsatzes, weise auf die Einhaltung der Vorschriften der Straßenverkehrsordnung hin und sei auch ansonsten immer um direkten Dialog mit der Gemeinde und Transparenz bemüht, heißt es auf Anfrage des SÜDKURIER. Amazon nennt auf Anfrage dieser Zeitung nur zwei konkrete Zahlen: Am Standort Meßkirch halte das Unternehmen 780 Stellplätze für die Fahrzeuge der mit der Zustellung betrauten Firmen bereit. Gegenwärtig seien diese Unternehmen mit rund 250 Fahrzeugen und mehreren 100 Fahrern im Einsatz. Zur Erläuterung: Amazon beauftragt Subunternehmen mit der Auslieferung der im Meßkircher Verteilzentrum sortierten Waren. Diese Fahrten übernehmen also eigenständige Lieferanten.

Gewerbesteuer fließt an Gemeinden

Der öfters zu hörenden Annahme, der Internetriese zahle keine Gewerbesteuer an die Gemeinden, in denen sie zum Beispiel Verteilzentren errichte, so also auch nicht an die Gemeinde Meßkirch, tritt das Unternehmen entgegen. Es seien regionale GmbHs , die die jeweiligen Logistikstandorte des Unternehmens betreiben und diese würden ab dem ersten Betriebsjahr die fälligen Gewerbesteuern an die Gemeinden entrichten, stellt Amazon klar.