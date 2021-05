Meßkirch Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Altlasten-Sanierung blockiert Bizerba-Erweiterung in Meßkirch

Das Bauprojekt des Balinger Waagenherstellers kann wohl erst bis 2023 umgesetzt werden. Bereits im September dieses Jahres gibt es aber eine Veränderung innerhalb des Produktionsstandortes in der Heidegger-Stadt, denn die Ausbildungsabteilung wird hier aufgegeben. Es wird nur noch eine zentrale Lehrwerkstatt am Stammsitz in Balingen geben.