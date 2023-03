Nach zwei Jahren im Pandemie-Modus findet die „Aktion-Kilo“ dieses Jahr endlich wieder vor den Supermärkten im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch statt, heißt es in einer Mitteilung des Caritasverbandes. Über 250 Kinder und Jugendliche aus den Jugendverbänden und von den Ministranten engagieren sich an diesem Tag für die Spendenaktion „Aktion-Kilo“. Zuletzt fand die sehr erfolgreiche Aktion Wunschsterne statt.

Vor Supermärkten wird gesammelt

Dabei werden wortwörtlich Tonnen bewegt. In den letzten Jahren wurden bis zu sieben Tonnen haltbare Lebensmittel und Drogerieartikel gesammelt und an den Caritasverband gespendet. Das Prinzip ist einfach – vor verschiedenen Supermärkten im Dekanat sammeln Jugendliche von den Ministranten oder Jugendverbänden am Samstag, 18. März, haltbare Lebensmittel und Drogerieartikel. Zwischen 9 und 14 Uhr bitten sie die einkaufenden Passanten darum, „ein Kilo mehr“ einzukaufen. Erkennen kann man die Jugendlichen an ihren orangen Accessoires und Luftballons vor den entsprechenden Märkten.

Auch Kirchen machen mit

Auch dieses Jahr wird wieder in Kirchen gesammelt. Diese Kirchen sind durch die Organisation von Gemeindereferent Thomas Haueisen in der Seelsorgeeinheit Meßkirch dabei: Minis Meßkirch, Kirche St. Martin, Minis in Dietershofen, Minis in Rengetsweiler, Minis in Rohrdorf und Minis in Heudorf. Hier können im Laufe der Aktionswoche Waren abgegeben werden (12. bis 18. März). Im Kloster Beuron werden ebenfalls rund um den 18. März haltbare Lebensmittel gesammelt. Außerdem wird die Aktion von den beiden Schulen Liebfrauenschule Sigmaringen und Heimschule Kloster Wald unterstützt. Die Schüler können in der Woche vom 13. bis 17. März ihre Waren in der Schule abgegeben. Die gesammelten Hilfsgüter werden dann von Ehrenamtlichen und Mitarbeitern des Caritasverbands und des katholischen Jugendbüros Dekanat Sigmaringen-Meßkirch eingesammelt, sortiert und verpackt. Die Caritas benötigt die Lebensmittel dringend für Menschen in der Region, die sich in Notsituationen befinden.

Die Sammelstellen am Samstag

Gesammelt wird am Samstag, 18. März, von 9 bis 14 Uhr vor folgenden Supermärkten und Einrichtungen.