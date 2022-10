Meßkirch 03. Oktober 2022, 18:59 Uhr Ärger wegen vermüllter Glascontainer Das Sigmaringer Landratsamt weist auf Personalausfall bei Dienstleister als Ursache hin und verspricht baldige Abhilfe für Container-Standorte in Meßkirch.

Nicht gerade einladend: So sah es am vergangenen Freitagmorgen am Meßkircher Glascontainer-Standort gegenüber der Aldi-Filiale aus. | Bild: Dieterle-Jöchle, Manfred