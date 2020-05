Meßkirch vor 7 Stunden

Abschlussklassen lernen wieder gemeinsam: So verändert Corona den Schulalltag in den Meßkircher Schulen

Das Leben ist an die Schulen der Heidegger-Stadt zurückgekehrt. Jedenfalls teilweise und mit vielen Neuerungen. Am Martin-Heidegger-Gymnasium (MHG), an der Grafen-von-Zimmern-Realschule und an der Conradin-Kreutzer-Schule sitzen die Mitglieder der Abschlussklassen wieder in den Klassenzimmern, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Außerdem hat der Unterrichtsalltag für jene Schüler begonnen, die sich im nächsten Jahr der Abschlussprüfung stellen werden. Wie das abläuft: