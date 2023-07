Auch für die Realschüler in Meßkirch galt es nun, Abschied von lieb gewonnenen Gewohnheiten aber auch von Wegbegleitern und Lehrern der Grafen-von-Zimmern-Realschule zu nehmen. Die Feier fand in der Meßkircher Stadthalle statt.

Zu Beginn stand der Dank. Der Meßkircher Dekan Stefan Schmid blickte gemeinsam mit den Absolventen in seiner Ansprache zurück. Er selbst, wie er bekannte, auf seinen Realschulabschluss vor 25 Jahren, sein Abitur und im Anschluss einen der längsten Studiengänge. Schmid stellte fest, dass jede Zeit im Leben Momente berge an denen es sich anbiete zu danken, so auch die Entlassfeier deren Gast er sehr gerne sei und sich gemeinsam mit allen Schulabgängern über ihren persönlichen Meilenstein freue. Er wünschte allen mit dem Blick in die Zukunft einen gesegneten Lebensweg, und sprach diesen auch in seiner Funktion als katholischer Priester für alle aus.

Als bester Absolvent des Jahrgangs erhielt Tobias Erath (links) einen Sonderpreis aus den Händen von Thomas Rigger. Links im Hintergrund stehen Schulleiter Steffen Heyden sowie die beiden Klassenlehrer der Absolventen, Mathias Dreher und Nico Riehle. | Bild: Patricia Burth

Dass manch Schüler nicht als Selbstläufer durch die Schulzeit kommt, wurde in der liebevoll von Annemarie Diener verpackten Ansprache an ihre G-Kurs Schützlinge klar. Diese hätten sich wohl ab und an nach dem Pippi Langstrumpf-Prinzip und dies gerade in Zeiten von Homeschooling und Corona durch das Schulleben gemogelt, wie sie verriet. Nach dem neuen Bildungsplan hatten diese zwar nicht das Klassenziel mit einem Realschulabschluss, jedoch mit einem Hauptschulabschluss erreicht und würden in der Zukunft unterschiedliche Wege in Form von weiteren Schullaufbahnen oder Ausbildungen gehen. Zum Abschluss bekam jeder neben einer Abschlusszeitung auch ein Glas mit Leckereien aus ihrer persönlichen „Schleckschublade“, wie sie verriet.

Sergiu-Stefan Olariu verzauberte die Besucher mit seinem sehr gefühlvollen und äußerst dynamisch dargebrachten Musikstück am E-Piano bei der Abschlussfeier. | Bild: Doris Eichkorn

Nelly Kastl bot mit einem Musikstück am E-Piano einen Übergang zur Rede von Schulleiter Steffen Heyden. Auch er beglückwünschte die gerade zuvor verabschiedeten Schüler und begrüßte die Familien und Freunde der Absolventen, welche diese bis zum Abend der Feier begleitet haben. Für ihn waren die Stargäste bei der unter dem Abschlussmotto „the night of the proms“ stehenden Abschlussfeier zuerst „die Eltern, welche ihre Kinder in den vergangenen zehn Schuljahren getragen und begleitet haben“ so Heyden. Ein kurzer Ausflug in die familiären Tagesabläufe mit Wecken, Frühstück und Elterntaxi führten zu manchem Schmunzler an den Tischen der Familien. Weitere Stargäste waren für ihn die Lehrer welche ganz sicher jeden einmal „ermutigt und begeistert haben“ und eine ganz besondere Beziehung zu jedem einzelnen Schüler gelebt haben.

Mathias Dreher (von links) als einer der Klassenlehrer der beiden 10. Klassen freute sich über das Engagement der beiden Schulsprecherinnen Mia Pfriender und Carleen Schieron ebenso wie sein Kollege Nico Riehle. Die beiden Schülerinnen wurden für ihr Engagement ausgezeichnet. | Bild: Patricia Burth

Er selbst möge es überhaupt nicht verglichen zu werden, und bekannte: „Damit wird man nämlich keinem Menschen gerecht. Allerdings musste der Blick auf die erreichten Ergebnisse und die Schulstatistik sein. Die Noten der gesamten Klassenstufe sorgten für manch Raunen im Saal, relativierten sich jedoch im Anschluss durch die vielen guten Absolventen, welche mit zahlreichen Auszeichnungen und Preisen bedacht wurden. „Ja, die Prüfungsleistung der vergangenen Jahre waren etwas besser“, so Heyden und drehte die uneingeschränkte Freiheit einer fröhlich an den Tischen beisammen sitzenden Gemeinschaft gedanklich zurück auf die Zeit, in der die Kinder der damaligen Klasse 7 mit Einschränkungen fertig werden mussten. „Die WHO rief die Corona-Pandemie aus, eine Woche später wurden in Baden-Württemberg die Schulen geschlossen.“ Weiter ging es mit Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, der Maskenpflicht, Abstand und Hygienekonzepten. All dies schaffte keine Beziehungen, verhinderte Gemeinschaft und führte wohl zu dem, was die Kinder dann am Ende in den Prüfungsergebnissen widerspiegelten. Ihm war es auch wichtig an die drei Schüler zu erinnern, welche den Abend nicht mitfeiern konnten.

Barbara Dettenmaier (von links) und Annemarie Diener freuten sich mit Mark Kuka, Jule Maas, Jana Ebauer, Roman Steinhauer und Hadi Ayoub über deren Abschluss in Klasse 9. | Bild: Patricia Burth

Auch die Gesamtelternbeiratsvorsitzende und Stadträtin Angelika Häußler gratulierte zum Abschluss. Sie erinnerte an ein Zitat ihres Vaters, der sagte: „Vier ist bestanden, und bestanden ist gut!“. Und ebenfalls daran, das Leben und die Menschen nicht immer und nur ausschließlich an Schulnoten zu messen. Ihr Wunsch sei es, dass die Absolventen auch in zehn, 20, 30 Jahren sich wieder treffen und gemeinsam zurückzublicken auf Erreichtes und Erlebtes.

Mia Pfriender hielt eine beeindruckende Ansprache. | Bild: Doris Eichkorn