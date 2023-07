Die Abiturientinnen und Abiturienten des Meßkircher Martin-Heidegger-Gymnasiums erreichten einen Notenschnitt von 2,0. Anna Biselli, Hanna Reitze und David Gosztonyi haben in ihren Zeugnissen als Beste eine 1,0 stehen. Schulleiter Tobias Andelfinger sagte beim Abi-Ball im Bürgerhaus in Sauldorf, dies sei einer der leistungsstärksten und zugleich ein sehr sozialer Jahrgang. Aufgrund der Corona-Jahre hatten die Schüler etwas mehr Zeit für die Abiprüfungen bekommen. Doch was die Schwere der Aufgaben anlangt, seien diese mit der Zeit vor Corona sehr wohl vergleichbar, sagte Andelfinger am Rande des Balls gegenüber dem SÜDKURIER. Mit Blick auf die zahlreichen Reisen der Schüler, empfahl er diesen in seiner Rede, ihre Reiselust zu erhalten. Unter anderem waren Paris, Barcelona und Berlin besucht worden.

Meßkirch Abi-Feier des Meßkircher Martin Heidegger-Gymnasiums Das könnte Sie auch interessieren

Dass sich die Schülerinnen und Schüler gut verstehen, zeigte sich auch daran, dass es wechselnde Moderationen gab. Und bei kleineren Pannen, etwa mit der Einstellung des Keyboards, war stets eine helfende Hand zur Stelle. Schließlich, das ist ansonsten nicht üblich, hielten Anna Biselli und Anne Wischnewski gemeinsam die Scheffelpreisrede. Dabei arbeiteten sie sich nicht an großen Dichtern und Denkern ab, sondern schilderten, wie es um sie gerade steht, auf dem jetzt möglichen Sprung in die Weite der Welt. Sie wissen, dass ihnen alle Türen offen stehen. Darauf hatte auch Bürgermeister Arne Zwick in seiner Rede hingewiesen. Die Abiturienten müssten sich angesichts der aktuellen Lage keine Sorgen um einen Arbeitsplatz machen. Er hoffe, dass einige, nachdem sie in der Ferne Erfahrungen gesammelt hätten, wieder zurückkommen würden. Dank ihrer Talente könnten sie dann das Gemeinwesen in ihren Heimatgemeinden voranbringen.

Lob für die Stadt als Schulträger

Heinz Rebholz, Vorsitzender des Elternbeirats, sagte, nur mit einer Teamleistung der Schüler, Lehrer und der Eltern hätten die guten Abschlüsse erreicht werden können. Er lobte die Stadt als Schulträger. Am Martin-Heidegger-Gymnasium sei alles in Ordnung, es herrsche eine tolle Atmosphäre. Dem Abschlussjahrgang gab er mit auf den Weg, „geben sie auch der Gesellschaft etwas zurück. Engagieren sie sich in öffentlichen Ämtern.“ Und Uta Mahler-Kraus, die Vorsitzende des Fördervereins der Schule, appellierte an die Schülerinnen und Schüler, diese sollten sich für ein gutes Miteinander unter den Menschen, aber auch mit der Natur einsetzen.

Mariella Hafner begeistert beim Abiball im Sauldorfer Bürgerhaus mit zwei Soli. | Bild: Dieterle-Jöchle, Manfred

Die Schüler, die den Abiball vorbereitet hatten, hatte diesen mit dem Leitmotiv „Märchen“ geplant. Zwischen den Reden gab es vor dem Buffet zwei musikalische Einlagen, in denen Mariella Hafner mit zwei Soli begeisterte. An Keyboard und Bass wurde sie begleitet von Hanna Reitze, Alina Bialk und Tim Buchholz. Schülersprecherin Sophia Stürmer, die ebenfalls zu den Abiturienten gehört, betonte in ihrer Rede, dass ihr die Schule geholfen habe, manches kritisch zu hinterfragen. Und sie habe ihr geholfen, sich eine eigene Meinung zu bilden. „In der Schule habe ich meine besten Freunde kennengelernt. Und Schule hat mir gezeigt, dass Lehrer definitiv in Teilen zu Vorbildern werden können,“ sagte sie außerdem.

Schnitt von 2,0 erreicht Die Abiturientinnen und Abiturienten des Meßkircher Martin-Heidegger-Gymnasiums haben einen gemeinsamen Notendurchschnitt von 2,0 erreicht. Die Hochschulreife erlangt haben: (aus Meßkirch) Fabienne Bediat, Robin Beer, Tim Buchholz, Celine Freitag, Jeremias Klein, Robert Oschwald, Sophia Stürmer, Ali Taha Torun, Alparslan Uslu, Aileen Warken, (aus Langenhart) Lea Broß, (aus Menningen) Alina Bialk, (aus Ringgenbach) Dennis Wurmbrand, (aus Sauldorf) Jan Eckerlin, Mariella Hafner, Anne Wischnewski, (aus Bietingen) Lisa Klotz, (aus Rast) Lukas Straub, (aus Leibertingen) Anna Biselli, Hanna Reitze, (aus Altheim) Sophia Schneider, (aus Thalheim) Tim Bauer, Jule Molitor, Noah Molitor, (aus Worndorf) Marina Weikart, (aus Buchheim) Nico Biselli und (aus Kappel) David Gosztonyi.

des Meßkircher Martin-Heidegger-Gymnasiums haben einen gemeinsamen Notendurchschnitt von 2,0 erreicht. Die Hochschulreife erlangt haben: (aus Meßkirch) Fabienne Bediat, Robin Beer, Tim Buchholz, Celine Freitag, Jeremias Klein, Robert Oschwald, Sophia Stürmer, Ali Taha Torun, Alparslan Uslu, Aileen Warken, (aus Langenhart) Lea Broß, (aus Menningen) Alina Bialk, (aus Ringgenbach) Dennis Wurmbrand, (aus Sauldorf) Jan Eckerlin, Mariella Hafner, Anne Wischnewski, (aus Bietingen) Lisa Klotz, (aus Rast) Lukas Straub, (aus Leibertingen) Anna Biselli, Hanna Reitze, (aus Altheim) Sophia Schneider, (aus Thalheim) Tim Bauer, Jule Molitor, Noah Molitor, (aus Worndorf) Marina Weikart, (aus Buchheim) Nico Biselli und (aus Kappel) David Gosztonyi. Auszeichnungen: Preise gab es für Anna Biselli: Abiturschnitt von 1,0, Fachbeste im Seminarkurs, Fachbeste im Fach Deutsch, Vorschlag für die Studienstiftung des deutschen Volkes, Preis des Fördervereins; David Gosztonyi: 1,0, DPG-Buchpreis; Fachbester im Fach Physik, Fachbester im Fach Englisch, Preis der Sparkasse für hervorragende Leistungen im Fach Mathematik; Hanna Reitze: 1,0, Fachbeste im Fach Geographie; Fachbeste im Fach Englisch, Preis des Fördervereins, Preis der Sparkasse für hervorragende Leistungen im Fach Mathematik; Jule Molitor: 1,1; Fachbeste im Fach Französisch; Noah Molitor: 1,3; Ferry-Porsche-Preis; GDCh Abiturpreis; sehr gute Leistungen im Fach Physik; Preis der Sparkasse für hervorragende Leistungen im Fach Mathematik; Sophia Stürmer: 1,3, GDCh Abiturpreis, SMV-Preis; Anne Wischnewski: 1,3; Scheffelpreis, Preis der Volksbank; Jan Eckerlin: 1,5, Ökonomiepreis; Marina Weikart: 1,6, Fachbeste im Seminarkurs sowie für Jeremias Klein: DPG-Mitgliedschaft, sehr gute Leistungen im Fach Physik. Lobe gab es für Sophia Schneider: Abischnitt 1,7, SMW-Preis; Lea Broß: 1,7, Preis der Volksbank; Tim Buchholz: 1,7; Aileen Warken: 1,7; Alina Bialk: 1,9 sowie Nico Biselli, Lisa Klotz und Mariella Hafner – alle 2,0.

Das lesen Sie zusätzlich online

Bilder vom Abiball im Sauldorfer Bürgerhaus sind online abrufbar: http://www.sk.de/11647609