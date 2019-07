von Karl Mägerle

Es ist Tradition, dass am ersten Wochenende der Sommerferien in Engelswies im Schulgarten das Sommerfest stattfindet. In dem Festzelt für rund 600 Personen und unter dem Lastenfallschirm, der unmittelbar neben dem Zelt besonders bei sonnigem Wetter einen gewissen Schutz bietet, ist für etwa 300 weitere Besucher Platz.

Beim Feierabendock ist mit der Kapelle Peng wieder Stimmung angesagt. | Bild: Karl Mägerle

Von Freitag, 27. Juli, bis Montag 29. Juli, ist ein abwechslungsreiches Programm geboten. Und Kinder haben es nicht weit bis zum Spielplatz auf der Festwiese. Der Samstag beginnt um 17 Uhr mit der „Engelswieser Hockete“ . Die „Summer-Night-Party“ mit DJ. Mario beginnt um 21 Uhr. Hier trifft sich vor allerm die junge Generation. Der Sonntag hat seinen musikalischen Auftakt im Zelt um 11.30 Uhr mit dem Musikverein Wehingen. Ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken steht zur Mittagszeit für die Besucher bereit. Zur Kaffee- und Kuchenzeit sind die Minis aus dem Dorf auf der Bühne und sorgen bei ihrer Playback-Show für Abwechslung. Mit Blasmusik geht ab 16.30 Uhr mit der Musikkapelle Menningen weiter, und die Engelswieser-Musikanten spielen ab 19 Uhr zum Festausklang am Sonntagabend.

Gute Laune unter den Gästen beim Engelswieser Sommerfest. | Bild: Karl Mägerle

Der Feierabendhock beginnt am Montag um 16 Uhr. Die „Badner Brass“ sorgt ab 18 Uhr für Unterhaltung. Der Höhepunkt zum Abschluss ist wieder ein Stimmungsabend mit der Blaskapelle Peng. Blasmusik im böhmisch-mährischen Stil ist ihre Spezialität. Die Formation bietet ein Programm mit modernen Kompositionen und bekannten Melodien – mit Soloeinlagen und Gesang. Der Eintritt ist für alle Veranstaltungen ist frei und bei der Tombola gibt es Überraschungsgewinne.