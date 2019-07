Die neueste Turmzimmerausstellung im Meßkircher Schloss widmet sich der Geschichte der Firma Dual, die von 1956 bis 1982 ein Zweigwerk in Meßkirch unterhielt. Der passionierte Sammler von Dual-Geräten, Andreas Martin, stellt 40 seiner zahlreichen Sammelstücke als Exponate zur Verfügung. Inhaltlich konnte Armin Heim, Kurator der Ausstellung, auf die Recherchen und Erinnerungen von Rainer Jäckle zurückgreifen, der seine Forschungen in der 361 Seiten umfassenden Veröffentlichung „Einfach Dual. Die große Zeit der Plattenspieler“ publiziert hat. Überraschend viele Besucher kamen zur Vernissage und erhielten eine Kostprobe der Klangqualität.

St. Georgen Als die Musikkonserve noch Spitzentechnologie war Das könnte Sie auch interessieren

Spuren in der Stadt

Bei seiner Begrüßung erinnerte Bürgermeister Arne Zwick an die Spuren, die Dual in der Stadt hinterlassen hat. Dabei handle es sich nicht nur um das ehemalige Firmengelände in der Graf-Mangold-Straße, sondern der Fabrikant Siegfried Steidinger habe sowohl im Jahr 1976 das Mosaik des Konstanzer Künstlers Hans Sauerbruch im Meßkircher Hallenbad gestiftet als auch im Jahr 1977 den Springbrunnen im Hofgarten. Es dränge sich die Frage auf, wie ein solcher Konzern habe verschwinden können. Der Bürgermeister zog Parallelen zu anderen europäischen Technologieunternehmen, die im 21. Jahrhundert den nötigen Innovationssprung verpasst hätten, um konkurrenzfähig zu bleiben.

St. Georgen Großes Interesse an den Platten aus Vinyl bei der Radio- und Phonobörse in St. Georgen Das könnte Sie auch interessieren

Rainer Jäckles Vater leitete Meßkircher Zweigwerk

„Mit der Firma Dual hat Meßkirch einen kleinen Anteil an der Wirtschaftswunderzeit“, blickte Kulturwissenschaftler Armin Heim auf die Geschichte des Schallplatten-Herstellers zurück, der in St. Georgen seinen Hauptsitz hatte und 1956 sein erstes Zweigwerk in Meßkirch in der Haberhalle am Adlerplatz eröffnete. „Das Thema verdanke ich der Publikation von Rainer Jäckle, der in einer von Dual geprägten Familie aufgewachsen ist“, erzählte Heim. Sein Großvater Johann Jäckle war Werkführer der Firma Gebrüder Steidinger in St. Georgen, die sich ab 1935 „Dual – Gebrüder Steidinger“ nannte, und der Vater Helmut Jäckle leitete das Zweigwerk in Meßkirch.

Vom Rasierer zum hoch entwickelten Plattenspieler

Zur Einstimmung zeigte Armin Heim einen Film über die Phono- und Produktgeschichte von Dual, den das Deutsche Phonomuseum in St. Georgen zur Verfügung gestellt hatte. Das Publikum verfolgte interessiert und auch amüsiert, wie sich die Produktgeschichte vom ersten Trockenrasierer, den der Meßkircher Betrieb in seinen Anfängen hergestellt hatte, über Musikautomaten, Grammophone und Musikschränke der 50er Jahre bis zu den hoch entwickelten Plattenspielern und Kompaktanlagen entwickelte.

Triberg Diese Scheibe war die Revolution: So kam die Musik in die Schallplatten-Rille Das könnte Sie auch interessieren

Sammler gibt Tipps zur Reparatur

Die Ausstellung profitiert in hohem Maße von der Vorliebe des Sammlers Andreas Martin für Dual-Geräte. Diese habe sich bereits im Jugendalter entwickelt, erzählte er. Doch erst im Zuge der neuen Austausch- und Recherchemöglichkeiten im Internet sei die Sammelleidenschaft voll entbrannt. „Die Geräte lassen sich nach wie vor gut reparieren“, versicherte der Sammler. Auch Ersatzteile seien leicht zu beschaffen. „Die größte Schwierigkeit ist es herauszufinden, was nicht mehr funktioniert“, erklärte Martin. Die 40 Exponate, die im Turmzimmer zu sehen sind, stammen alle aus seinem Bestand. Er legte kurzerhand die Schallplatte mit Richard Strauß' sinfonischer Dichtung „Also sprach Zarathustra“ auf, damit die Zuhörer den vollen Klang der Vinylplatte hören konnten.

Als Kostprobe ließ der leidenschaftliche Sammler von Dual-Geräten, Andreas Martin (rechts), auf dem mikroprozessorgesteuerten, fernsteuerbaren Dual-HiFi-Turm aus dem Jahr 1979 den imposanten Anfang von Strauß‘ sinfonischer Dichtung „Also sprach Zarathustra“ erklingen. | Bild: Michelberger, Isabell

Unter den Besuchern, zu denen auch der ehemalige Montagemeister Fidelius Lutz gehörte, entwickelten sich angeregte Gespräche. Andreas Martin konnte so einigen Dual-Fans Tipps zu ihren Plattenspielern geben, die offensichtlich noch in manchen Meßkircher Haushalten in Ehren gehalten werden.

Die Ausstellung ist zu den üblichen Öffnungszeiten der Schlossmuseen bis zum 17. August zu sehen.