Eine lokal- und kulturgeschichtlich reiche Entdeckung hat der Stadthistoriker Armin Heim in Rohrdorf gemacht. Durch den Verkauf des Hauses Kretz kam das komplett erhaltene Bildhauer-Atelier aus der Nachkriegszeit des Bildhauers Karl Kretz zum Vorschein. Die Nachfahren überlassen es als Dauerleihgabe der Stadt, sodass der Arbeitskreis Geschichte der Museumsgesellschaft sich mit der Reinigung und Inventarisierung beschäftigt. Die Werkstatt soll als Gesamtes im zukünftigen Heimatmuseum in einem separaten Zimmer gezeigt werden.

Die Entdeckung und Bewahrung der Bildhauer-Werkstatt ist einem glücklichen Umstand zu verdanken – wie häufig bei interessanten Nachlässen. Als die Witwe von Karl Kretz im vergangenen Jahr verstarb, beschlossen die Nachfahren, das Haus zu verkaufen. Bei der Räumung der Gebäude entdeckten sie die Werkstatt des Bildhauers, die sich noch im Originalzustand befand. Da der Schwiegersohn Klaus-Peter Fechner, Vorsitzender des Heimatvereins Mühlheim an der Donau, ein Blick für historisch Wertvolles hat und Armin Heim kennt, sprach er diesen auf die Bildhauer-Werkstatt an. Bei der ersten Besichtigung offenbarte sich dem Meßkircher Kulturwissenschaftler der historische Schatz, der es wert sei, im zukünftigen Heimatmuseum einen Platz zu finden. „Es gibt nicht so viele gute Bildhauer in dieser Epoche“, erklärt Heim, denn die 50er, 60er und 70er Jahre würden erst jetzt allmählich entdeckt. Karl Kretz sei bedauerlicherweise in Vergessenheit geraten.

Im Oktober vergangenen Jahres wurde das gesamte Inventar der Bildhauer-Werkstatt geborgen und nach Meßkirch gebracht, wo es im Hofgartenflügel des Schlosses über Winter eingelagert wurde. Seit dem Frühling, der die Temperaturen in den unbeheizten Schlossräumen auf eine gutes Arbeitsklima ansteigen ließ, sind Theresia Löchel-Gittel und Armin Heim für den Arbeitskreis Geschichte der Museumsgesellschaft damit beschäftigt, den gesamten Nachlass professionell aufzubereiten und zu inventarisieren.

Objekt für Objekt wird abgestaubt, vorsichtig gereinigt und teilweise repariert. Danach erhält jedes eine Nummer, wird ausgemessen und fotografiert. Armin Heim erfasst alle Daten samt Bilder in einem speziellen Inventarisierungs-Software-Programm, damit sie für weitere Forschungen zur Verfügung stehen.

In dem großen Raum des Schlosses, der mit seinem abbröckelnden Putz einen morbiden Charme verströmt, reihen sich plastische Entwürfe von Karl Kretz an alte Kisten, verschiedenstes Handwerkszeug, eine Werkbank und einen Schrank. Gut gelaunt und voller Elan führt Theresia Löchel-Gittel den bauschigen Pinsel über die Gips-Entwürfe hinweg. In welchen Kirchen die Originale hierzu stehen, ist meist noch nicht geklärt.

Das den Meßkirchern vertrauteste Objekt aus der Werkstatt von Karl Kretz dürfte die Büste Konrad Gröbers sein, die außen an der Nepomukkapelle angebracht ist. Allerdings strahlt die helle Gipsbüste erstaunlich viel mehr Tiefe aus als das Metallpendant an der St.-Martins-Kirche. „Für die Heidegger-Büste muss Heidegger selbst Modell gesessen haben“, erzählt Armin Heim, was auf ein vertrauensvolles Verhältnis des Philosophen zu Kretz schließen lasse. Die schlichten, reduzierten Objekte haben eine ganz besondere Ausstrahlung. Theresia Löchel-Gittel zeigt auf ihr Lieblingsobjekt. Das ist eine Frau, die sich in elegantem Bogen nach unten bückt, als wolle sie dort etwas vorsichtig mit der Hand aufnehmen. Armin Heim ist von der Büste Konrad Gröbers begeistert, dessen Gesicht vollkommen lebensecht wirkt.

Alles ist noch nicht geborgen. Es gebe noch etliche Notizen und Bücher von Karl Kretz, die sich noch nicht im Schloss befinden. „Wir sind mit der Familie aber in einem ständigen Austausch“, erläutert der Kulturwissenschaftler. Die Bildhauer habe sehr viel Spezialwerkzeug besessen, nach dessen Bezeichnung die beiden Inventarisierer erste einmal forschen müssen. Später widmen sie sich der interessanten Recherche, für welchen Großauftrag die einzelnen Figuren geschaffen worden seien und wo sich diese nun befinden.

Zur Person

Karl Kretz wurde am 5. Januar 1912 in Buchheim als Sohn eines Schreiners geboren. Nach einer dreijährigen Holzbildhauerlehre in der staatlichen Schnitzereifachschule Furtwangen mit Gesellenprüfung arbeitete er in der Schreinerei des Vaters. 1934 erhielt er die Zulassung zum Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München, es folgte der Besuch der Meisterklasse bei Josef Wackerle. 1940 Wehrdienst, amerikanische und russische Kriegsgefangenschaft. 1946 heiratet er Mathilde Wopperer. Er ist selbstständiger Bildhauer in Buchheim. 1950 wandert er nach Argentinien aus, wo er Stilmöbel herstellt. 1954 erfolgt die Rückkehr. Er gründet seine Bildhauerwerkstatt in Rohrdorf. 1982 verstarb Karl Kretz in Rohrdorf.

Aufträge durch das kirchliche Bauamt Konstanz: Altäre für Kirchen in Durmersheim 1962 (Erzengel Michael am südlichen Seitenaltar, Christusfigur im Chor und Marienfigur über nördlichem Seitenaltar) und Renchen 1964 (Kreuzigungsgruppe im Chorraum sowie Muttergottes und heiliger Sebastian über den Seitenaltären); Kreuzwege für Herbolzheim und Achkarren 1964/65; Einzelskulpturen für Spaichingen, Tengen 1963 (Figur des heiligen Vinzenz von Paul für den Kindergarten), Achkarren (Figur des heiligen Josef) und Busenbach. Aufträge im Meßkircher Umkreis: 1954 Eingangsfries für die Landwirtschaftsschule, Kreuz und Abendmahlsdarstellung fürs Altersheim, Kriegerdenkmal in Rohrdorf, 1961 Conrad-Gröber-Denkmal, Gedenktafel für Martin Heidegger am Mesnerhaus.