Alice Thoma wurde vom Landessportverband Baden-Württemberg für ihre Leistungen als Trainerin beim TSV Ebingen im Turnen ausgezeichnet. Was verbindet die 30-Jährige mit Meßkirch?

Ihre Leidenschaft gilt dem Sport – und das von Kindesbeinen an. Mit sieben Jahren hat Alice Thoma mit dem Geräteturnen angefangen. Mit ihrer Familie lebt die junge Mutter in Meßkirch. Alice Thoma ist am vergangenen Donnerstag als Trainerin