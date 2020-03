von Julia Lutz

Dekanatsreferent Frank Scheifers teilt mit, dass die Amtseinsetzung von Dekan Stefan Schmid verschoben wird. „Aufgrund der aktuellen Entwicklung um das Coronavirus haben sich bereits vermehrt Gäste zur Amtseinsetzung von Dekan Schmid am Sonntag entschuldigt“, informiert Scheifers in einer Mitteilung weiter. Die Amtseinsetzung sollte am Sonntag um 16 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Sigmaringen-Gorheim stattfinden.

Erzbistum rät von größeren Veranstaltungen ab

Zugleich rät das Erzbistum Freiburg in der Empfehlung vom Freitag ausdrücklich, größere Veranstaltungen im Zweifelsfall abzusagen. Dieser Empfehlung folgt das katholische Dekanat Sigmaringen-Meßkirch. Die Amtseinsetzung von Dekan Schmid wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.