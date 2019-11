von Sandra Häusler

Passend zu den Feiertagen Allerheiligen und Allerseelen griff das Familiengottesdiensteam der Katholischen Kirchengemeinde Meßkirch- Sauldorf das Thema „Tod“ in einem einfühlsamen Kindergottesdienst auf dem Friedhof auf. Zunächst trafen sich Kinder, Eltern und Großeltern unter dem Thema „Auf der Suche nach dem Himmel“ in der Friedhofskapelle. In der Mitte eines Stuhlkreises lagen Kerzen, eine große Schale mit Sand, ein Bilderbuch und ein Korb mit buntem Herbstlaub. Die Friedhofskapelle ist kein düsterer Ort, sondern durch das geöffnete Portal drangen die Strahlen der milden Herbstsonne und erhellten diese. Aus dem Korb mit Herbstlaub nahmen die Kinder und Erwachsenen jeweils ein Herbstblatt und betrachteten es. „Es ist nicht so schön wie im Frühling oder Sommer“, fiel einem Mädchen auf. Anhand der Veränderung der Blätter im Jahresverlauf zog Gemeindereferentin Sybille Konstanzer den Vergleich zu den Veränderungen des Menschen im Laufe seines Lebens und erinnerte daran, dass alles vergeht, nicht nur in der Natur, sondern auch Tiere und Menschen.

Kinderkirchenbesucherin Martina Glöckler aus Ringgenbach betrachtet mit ihren Töchtern Mathilda (5 Jahre) und Emma (10 Jahre, von links), was das Familiengottesdienstteam in die Mitte gestellt hat. | Bild: Sandra Häusler

In der Friedhofskapelle wird von den verstorbenen Menschen Abschied genommen und sie im Sarg oder der Urne zum Grab begleitet, berichtete sie. Zeichen und Symbole helfen in der Trauer um die Verstorbenen. Angelika Winkler vom Kinderkirchenteam las die Geschichte „Der Baum der Erinnerung“ vor, Carina Schweizer zeigte die Bilder dazu. Über Verstorbene zu reden kann manchmal schmerzhaft und traurig sein, räumte die Gemeindereferentin ein. Aber durch das Miteinander reden werde es leichter. Im Gedenken an Verstorbene aus ihrem Lebensumfeld entzündeten die Kinder und die Erwachsenen Kerzen.

An einem großen Familiengrab auf dem Meßkircher Friedhof erläuterten Gemeindereferentin Sybille Konstanzer und Angelika Winkler vom Familiengottesdienstteam beim Kindergottesdienst die Zeichen und Symbole auf den Gräbern.

Das Kinderkirchenteam gab auch Raum für Fragen. Dann spürten man einfühlsam dem nach, was die Seele eines Menschen ausmacht. „Der Körper vergeht, aber das, was den Menschen ausgemacht hat, seine Talente, sein Wesen, das ist die Seele und Hoffnung, dass diese bei Gott ist“, machte Sybille Konstanzer deutlich. Als Zeichen, dass alles wieder neu wird, würden Blumen auf Gräbern gepflanzt und jeder Kinderkirchenbesucher durfte sich als Zeichen für das neue Leben aus einem Körbchen eine Blumenzwiebel nehmen. Auf einem Spaziergang über den Friedhof wiesen Sybille Konstanzer und Angelika Winkler auf Symbole und Zeichen auf den Gräbern hin, und entdeckten, was Menschen beim Abschied und in ihrer Trauer hilft. Und als Symbol des Bundes zwischen Menschen und Gott bildete sich zum Abschluss über dem Friedhof ein Regenbogen.