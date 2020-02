von Julia Lutz

Ein Defekt an der Stromversorgung in einem Betrieb im Gewerbegebiet Heudorf führte am Samstagnachmittag um 15.48 Uhr zum Ausfall des 20.000-Volt-Netzes im Westen von Messkirch, in Teilen von Sauldorf und Neuhausen sowie bei einigen wenigen zu Mühlingen gehörenden Anschlüssen, informiert Netzte BW in einer Mitteilung.

Defekte Umspannstation bei Heudorf

Nach einer Viertelstunde hatte die Bereitschaft der Netze BW die Fehlerquelle entdeckt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Einige Haushalte seien nur ein paar Minuten ohne Strom gewesen. Bis 16.30 Uhr seien auch die restlichen Anschlüsse rund um Heudorf versorgt gewesen, teilt das Unternehmen mit.