Meßkirch vor 14 Stunden

Warum finden Patienten in Meßkirch keine Hausarztpraxis mehr?

Neben den Medizinern im Gesundheitszentrum gibt es heute in der Stadt noch zwei Hausarztpraxen. Doch keiner nimmt mehr Stammpatienten an. Warum das so ist und was das für die Betroffenen bedeutet, erklären wir hier.