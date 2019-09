von Christl Eberlein

Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust, sondern auch die von rund 70 Lesern, die sich bei der SÜDKURIER-Wanderung an der Neumühle im Donautal versammelt hatten.

Lara Schwarz war mit ihren 13 Jahren die jüngste Teilnehmerin der Wanderung von SÜDKURIER und Donaubergland zum Lenzenfelsen. Sie verbrachte ihre Sommerferien bei der Oma in Langenhart und begleitete ihre Großmutter gerne auf dem Weg durch Wald und Feld. „Ich laufe gerne im Wald“, sagte Lara Schwarz auf Nachfrage. Die Wanderung zum Lenzenfelsen hat ihr sehr gut gefallen. | Bild: Christl Eberlein

Gemeinsam wollten sie die spätsommerliche Natur erleben. Walter Knittel und Anita Schmidt vom Tourismusverband Donaubergland hatten eigens für die Teilnehmer eine Tour zum Lenzenfelsen ausgewählt, die so in keinem Wanderführer zu finden ist.

Roland und Gudrun Schindler (von links), Ulrika Heusler und Angela Heudorfer ließen sich die Wanderung nicht entgehen. | Bild: Christl Eberlein

Bei herrlichem Wetter und vorherbstlicher Stimmung warteten auf die Wanderer Wege durch Wald und Wiesen – mit besonderen Ausblicken auf einige Sehenswürdigkeiten des Donautals.

Immer voran Walter Knittel, der nicht nur die Wanderwege kennt, wie seine Westentasche, sondern auch um Land und Leute weiß und daher so manche Geschichten und Informationen bereithielt, die selbst einige Einheimische überraschten.

Angela Frei (69) aus Lengenfeld hatte einen schönen Nachmittag. Mehrmals war sie schon bei den Wanderungen dabei. Ihr gefällt das Laufen in der Gruppe, sie schätzt die Erklärungen des Wanderführers über die Region und ihr Besonderheiten und liebt die Landschaft des Donautals. Die rund sieben Kilometer Wegstrecke seien eine Distanz, die sie gut schaffe und die ihr Spaß machten, so die Wanderfreundin. | Bild: Christl Eberlein

Los ging es mit dem Aufstieg zum Lenzenfelsen und der Ruine Linzenberg – nichts für Einzelgänger, denn bei 70 Wanderern auf einer Strecke mit teilweise schmalen Pfaden, heißt es zusammenbleiben und sich dem Tempo der anderen anpassen. Aber das war überhaupt keine Schwierigkeit für die überwiegend geübten SÜDKURIER-Leser.

Gut sieben Kilometer lang war die Wanderung mit den rund 70 Wanderern. Walter Knittel zeigt auf der Übersichtskarte noch einmal den Weg von der Neumühle zum Lenzenfelsen und zurück. | Bild: Christl Eberlein

„Ein bisschen anspruchsvoll ist der Weg schon“, sagte Anita Schmidt. „Aber das ist gut für den Kreislauf und die Durchblutung.“ Beim ersten Stopp bot sich der Blick auf die Ruine der Burg Oberfalkenstein, zu deren Historie Walter Knittel einiges zu berichten hatte.

Klaus Demmelhuber (71) aus Meßkirch nahm mit Tochter Miriam an der Wanderung teil, nachdem er die Ankündigung entdeckt hatte. Nicht zum ersten Mal wanderte er mit. Und jedes Mal ist er wieder begeistert von der Natur und ihren Schönheiten. Die Tochter zum Mitlaufen zu überreden, hat ihn nicht viel Zeit gekostet. Die 36-Jährige, die in Berlin lebt, war am letzten Tag ihres Urlaubs in der Heimat spontan sofort dabei. | Bild: Christl Eberlein

Die Grafen von Zimmern hatten die zwischen 1516 und 1545 entstandene Burg zu einem Schloss im neuen Stil der Renaissance gemacht, mit Fenstern aus Glas. Dazu habe es auf der Anlage eine eigene Glasverhüttung gegeben.

Sehenswürdigkeiten und Natur

Doch der Wanderführer kennt sich nicht nur mit den Sehenswürdigkeiten in seinem Wandergebiet aus, sondern auch mit der Natur. Und so hielt die Gruppe unter anderem auch kurz unter dem dichten Blätterdach inne, lernte den Sinn von Distelflaum beim Anzünden von Lagerfeuern in der Vorzeit kennen und suchte die Baumstämme nach Zunderschwamm ab.

Zunderschwämme wachsen an der Rinde von Bäumen. Schaut man genau hin, sind sie leicht zu entdecken. | Bild: Christl Eberlein

Nach einer knappen Stunde Aufstieg hatten es die Wanderer auf den Lenzenfelsen geschafft und konnten die Aussicht auf den gegenüberliegenden Schaufelsen genießen.

Bei einer wohlverdienten Pause genossen die teilnehmenden Wanderer den Blick auf Neidingen und die Schlucht „Fall“. | Bild: Christl Eberlein

Wer den größten außeralpinen Felsen Deutschlands einmal aus nächster Nähe erkunden möchte, für den hat das Donaubergland genau die richtige Tour im Programm. Schwer ist es nicht, sich auf dem Wanderwegenetz zurechtzufinden.

Zahlreiche Wegweiser an den Wanderstrecken sorgen dafür, dass niemand auf Irrwege gerät. | Bild: Christl Eberlein

Zahlreiche Wegweiser mit gelben Tafeln vom Schwäbischen Albverein und grünen Schildern der örtlichen Rundwege sorgen dafür, dass sich niemand verläuft, auch wenn er ohne ortskundigen Wanderführer unterwegs ist.

Aufstieg geschafft (von links): Maria Degel, Liselotte Wirth und Inge Fischer genossen den Ausblick über die Donau zum Schaufelsen. | Bild: Christl Eberlein

Für die Gruppe der SÜDKURIER-Wanderung ging es dann schon wieder bergab. Mit Blick auf den Ort Neidingen und die Schlucht „Fall“ war eine Rast für Walter Knittel die Gelegenheit, um etwas umfangreicher über die kleinen Brauereien und die Gaststätten in der Region zu berichten. Bierernst waren seine Ausführungen allerdings nicht und so hatte die Gruppe nebenbei auch noch viel zu lachen.

Der Schaufelsen war einer der Höhepunkte bei der Wanderung. | Bild: Christl Eberlein

Eine wunderschöne Tour mit einer angenehmen Länge, einem sehr guten Wanderführer und herrlichen Ein- und Ausblicken in die Landschaft und die Natur, lautete das Resümee der Teilnehmer, die sich nach gut sieben Kilometern und knapp vier Stunden zu Fuß wieder auf den Heimweg machten.