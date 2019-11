von Karl Mägerle

Nach Abschluss der Einzelwertungen mit dem Luftgewehr lagen beim Wanderpokalschießen in Menningen Winfried Stengele und Patrik Strobel punktgleich, so gab es auf der Schießanlage des Schützenvereins Menningen ein Stechen zwischen den Beiden um den besten Schützen, der auf der Wanderehrenscheibe vermerkt wird. Die vielen Gäste verfolgten den Wettkampf der beiden Schützen gespannt. Patrik Strobel erreichte schließlich mit dem besten Treffer Platz eins. Zweiter wurde demnach Winfried Stengele und als dritte folgte Michaela Schlude. Insgesamt waren es 92 Einzelschützen, die am Vereinspokalschiessen teilnahmen, wie der Vorsitzende des Menninger Schützenvereins, Marcus Blum, bei der Siegerehrung bekannt gab.

Familienduell im Stechen

Auch bei der Mannschaftswertung, an der sich 31 Mannschaften beteiligten, musste ein Stechen entscheiden, wer als Sieger den großen Pokal überreicht bekam. Es war ein reines Familienduell in diesem Stechen: Die Mannschaft „HaSiLa“, Schlude-Kinder Hannah, Simon und Laura, trat gegen die Mannschaft „Schlude 1“ mit Michaela, Anja und Laura an. Aus der Mannschaft der jungen Schludes „HaSiLa“ war es Simon Schlude, der den besten Treffer setzte und somit seiner Familien-Mannschaft „HaSiLa“ den Sieg bescherte. Platz zwei belegte die Mannschaft „Schlude 1“ und auf Platz drei folgte die Mannschaft „Stammtisch Frauen Zunft“.

Auch in der Jugend vorn

Für die Jugend gab es eine Einzelwertung, an der insgesamt zwölf Schützen teilnahmen. Auch hier waren es die Schlude-Kinder, die überragend die ersten drei Plätze einnahmen und ebenfalls eine Auszeichnung vom Vorsitzenden erhielten. Die besten Punktezahl erreichten beim Pokalschießen Einzelwertung Simon Schlude mit 104.10 Punkten, gefolgt von Michaela Schlude mit 103.70 Punkten und ganz knapp dahinter lag Winfried Stengele mit 103.40 Punkten.