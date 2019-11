von Karl Mägerle

Musikalisch war es ein arbeitsames Wochenende für die 34 Musiker der Musikkapelle Menningen, die sich auf das Gemeinschaftskonzert mit der Musikkapelle Rohrdorf am Samstag, 7. Dezember, ab 20 Uhr im Gemeindesaal von Menningen vorbereiten. Neben dem eigentlichen Proberaum im Gemeindesaal, wurden weitere Räume für spezielle Registerproben genutzt, auf die Dirigent Paul Gaiser, der seit Anfang des Jahres wieder die Kapelle leitet, großen Wert legte.

Es ist das Bestreben des Dirigenten, anspruchsvolle Musik zu präsentieren. Das zeigt sich schon beim Eingangstitel des Konzerts „Imperium Romanum“, der die Zeiten des römischen Reichs in musikalischer Art spiegelt und der eine besondere Harmonie verlangt. Doch nicht nur der Musik galt das gemeinsame Proben von Freitag bis Sonntagvormittag. Ein gemütlicher Abschluss mit Abendessen oder eine Stärkung zur Mittagszeit hielten die Musiker bei guter Laune, sodass nach anfänglichem Registerproben die einzelnen Musikstücke ihren Feinschliff bekamen, so auch der von Kurt Gäble arrangierten „Gabriellas Song“ von Stefan Nilson aus dem Film „Wie im Himmel“, der eine besonders berührende Form hat. Dies verlange von der Musikkapelle viel Konzentration, wie Gaiser erläuterte.

Schwierigkeitsgrad der Oberstufe

Sehr gewagt ist „Selection from the Phantom of the Opera“, ein Ausschnitt aus dem Musical „Phantom der Oper“. Doch der Dirigent der Menninger Musikkapelle ist sehr zuversichtlich, obwohl das Stück im Schwierigkeitsgrad der Oberstufe zugeteilt ist. Eine gewisse Herausforderung gehöre einfach dazu, so der Dirigent, der bereits sechs Jahre zuvor die Kapelle in Menningen leitete und mit positiver Einstellung, nach einem Jahr Pause, wieder nach Menningen wechselte.

Von Musical bis Rock

Die gemeinsame Probenarbeit endete am Sonntag. Doch noch ist die wöchentliche, gemeinsame Probenarbeit auf der Bühne bis zum Konzertabend im Gemeindesaal in Menningen notwendig, denn auch die weiteren Musikstücke verlangen ein gutes Zusammenspiel, wie es der Dirigent beschrieb. Mit einem gut ausgewählten Repertoire vom Musical über Schlager, Pop und Rock wollen die beiden Musikkapellen von Rohrdorf und Menningen ihr Publikum begeistern.