von Christl Eberlein

Eine Straße in Chicago, wir schreiben die Jahre der Prohibition. Eine Jugendbande macht das Viertel um den Pub herum unsicher und plötzlich ertönt Klaviermusik. Klingt wie in einem Hollywoodstreifen, ist aber das neue Theaterstück der Kolpingbühne Meßkirch. Und am Klavier sitzt Akram Kouefati. Akram Kouefati kommt aus Syrien. Er lebt inzwischen seit einem Jahr in Meßkirch und ist Mitglied der Kolpingbühne.

Eigentlich ist der 39-Jährige aus Aleppo Modedesigner. In seiner ehemaligen Heimat hatte er ein eigenes Geschäft. Brautkleider und Abendgarderobe hat er in seinem Atelier entworfen und acht Angestellte arbeiteten für ihn. Jetzt liege sein Atelier in Schutt und Asche, so wie alles in Aleppo, berichtet er.

Große Teile der Stadt sind zerstört

Die Stadt liegt im Norden von Syrien und hatte vor Beginn des Krieges rund zwei Millionen Einwohner. Von 2012 bis 2016 geriet Aleppo im Zuge des Bürgerkriegs in Syrien jedoch in den Fokus der unterschiedlichen kriegerischen Truppen. Inzwischen wird die Stadt von Truppen der syrischen Regierung kontrolliert. Doch große Teile der Stadt sind zerstört und sehr viele der Bewohner geflüchtet.

Akram Kouefati sitzt bei der neuen Produktion der Kolpingbühne Meßkirch am Klavier. Bei den Proben ist er umringt von (von links) Kerstin Höre, Alisa Indlekofer, Claudia Rockweiler, Pamela Brecht und Regisseur Benedikt Herrmann. | Bild: Christl Eberlein

Kein sicherer Ort mehr für ihn und seine Familie. Frau und Tochter waren schon früher nach Deutschland gekommen. Vor einem Jahr hat dann auch Akram Kouefati Syrien verlassen. Niemand von seiner Familie und seinen Freunden sei mehr dort, erzählt er. Auf der ganzen Welt leben sie verstreut. Und als Christen sei er mit seiner Familie in Syrien auch nicht mehr gerne gesehen gewesen. Es gab also nichts mehr, was ihn dort noch gehalten hätte, erklärt er. Und eine Rückkehr nach Syrien komme für ihn und seine Frau nicht infrage.

Familie Kouefati ist glücklich, dass sie in Deutschland sein kann, aber seine Arbeit fehlt Akram Kouefati doch sehr. „Eine Hürde ist die Sprache“, sagt der Modedesigner. Doch das dürfte nicht mehr lange so sein. Zwar besucht er erst seit acht Wochen den Integrationskurs und den Deutschunterricht, aber er versteht und spricht die deutsche Sprache schon sehr gut. Sein Traum ist es, auch in Deutschland ein eigenes Atelier zu haben, in dem er wieder Braut- und Abendmode entwerfen und fertigen kann.

Akram Kounefati begann hinter den Kulissen

Sein kreatives Potenzial leiht er momentan aber der Kolpingbühne und ihrem neuen Stück. Regisseur Benedikt Herrmann ist froh, dass die Theatertruppe den Mann aus Syrien für sich gewinnen konnte. Verstärkung bei den Kostümen wurde gebraucht. Da fiel Viola Herrmann der Vater eine Mitschülerin ihrer Tochter ein. Akram Kounefati freute sich über die Einladung, hinter den Kulissen mitzumachen. Zwar mussten keine neuen Kostüme entworfen, sondern nur bereits vorhandene Gewänder umgeschneidert werden, aber der syrische Modedesigner erklärte sich gerne bereit zu helfen.

Als dann noch die eingeplante Pianistin überraschend ausfiel, fand Akram Kouefati seinen Platz auf der Bühne. Er ist nämlich nicht nur Modedesigner, sondern auch Musiker. In Aleppo stand er mit seiner Band, die übersetzt „Übrigens“ hieß und für die er komponiert und getextet hat, bereits mehrfach im Rampenlicht. Auch ein eigenes Album hat die Band herausgebracht. Jetzt leben die Musiker alle in verschiedenen Ländern.

Feinschliff bei den Kostümen

„Akram ist multitaskingfähig“, sagt Viola Herrmann. Zum Glück für die Kolpingbühne Meßkirch, denn für den richtigen Ton am Klavier und den Feinschliff bei den Kostümen ist mit Akram Kouefati auf jeden Fall gesorgt. Also dann: Licht an und Vorhang auf für die Premiere von „Es war einmal in Chicago „ am 28. Juni am Schloss in Meßkirch.