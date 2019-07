von Uwe Steinbächer

Nicht nur der Musikverein Rohrdorf hat eine dünne Personaldecke, das geht vielen Musikvereinen so. Jederzeit, so sagen die Verantwortlichen um die Vorsitzende Elke Bauer, dürfen sich interessierte Erwachsene melden, die in der Musikkapelle spielen wollen. Die wahre Basis sei aber die Nachwuchsarbeit, die ihren Kern im Vorspielnachmittag habe, der einmal jährlich stattfindet.

Jana Rauser, 11, Saxofon: „Ich liebe den Ton vom Saxofon und beim Vorspielnachmittag habe ich Spaß daran gefunden. Seit zweieinhalb Jahren bin ich nun schon dabei und habe meine Freunde hier.“ | Bild: Uwe Steinbächer

Auftritt mit dem „Jungen Ensemble“ nach einem Jahr Unterricht möglich

Vor Kurzem war es wieder soweit: An diesem besonderen Nachmittag im Probelokal hatte zunächst das „Junge Ensemble“ seinen Auftritt. Die Jüngsten im Musikverein können nach einem Jahr Unterricht in dieser Formation spielen.

Julia Lang, 14, Saxofon: „Meine Mutter spielt auch Saxofon und mir macht Musik allgemein Spaß. In der Schule singe ich im Chor und lerne auch das Notenlesen.“ | Bild: Uwe Steinbächer

Die Musiklehrer Zsombor Rethy, der auch Dirigent der Stadtkapelle Meßkirch ist, Ramona Rudischhauser vom „Klanghaus Schwandorf„ und die Musikschule „Hast du Töne“ hatten die Kinder gut vorbereitet. Das Thema aus „Forrest Gump„, „Mama Mia“ von Abba und die Musik aus „Familie Feuerstein“, angekündigt mit einem lautstarken „Yabbadabbadoo“, wurden den Gästen präsentiert. Dirigentin Erika Bartl konnte angesichts der vielen Zugabe-Rufe zufrieden sein.

Der musikalische Nachwuchs des Musikvereins war mit viel Engagement dabei. Das „Junge Ensemble“ unter der Leitung von Erika Bartl spielte beim Vorspielnachmittag, um die Lust auf eine musikalische Ausbildung zu wecken. | Bild: Uwe Steinbächer

Gäste testen verschiedene Instrumente

Dass nicht sehr viele Eltern und Kinder da waren, die sich für das Vorspiel interessierten, lag mutmaßlich auch an den heißen Temperaturen, von denen im Probelokal allerdings nicht zu viel zu merken war. Lisa Braun, eine der Jugendleiterinnen, erklärte, warum man diesen Termin gewählt hat. „Die Musikschulen beginnen im September, nach den Sommerferien, da wollen wir das Ausprobieren der Instrumente schon hinter uns haben.“ Das taten die Anwesenden dann auch, testeten Holz- und Blechblasinstrumente sowie Schlagwerk. Ein wilder Geräuschmix erfüllte den Raum.

„Ich habe schon ganz früh mit der Blockflöte angefangen. Mein Vater spielte aber Tenorhorn, da wollte ich das auch können. Mir gefallen zum Beispiel Sachen von Queen oder Musik aus dem Dschungelbuch.“ – Tobias Brugger, 14, Tenorhorn | Bild: Uwe Steinbächer

Proben und Ausflüge

Lisa Hoffmann, ebenfalls Jugendleiterin, hatte schon vorher ihre Informationen weitergegeben, den Ablauf der Ausbildung und die Aktivitäten der Jugend erklärt:

Jugendleiterin Lisa Hoffmann erläutert die Ausbildung der jungen Musiker und die Aktivitäten im Musikverein. Sie sagte auch den Auftritt des „Jungen Ensembles“ an. | Bild: Uwe Steinbächer

Wie sie ausführte, werden für den Nachwuchs zur Stärkung des Teamgeists immer wieder Ausflüge angeboten. Ansonsten stehen die regelmäßigen Proben als Teil der Ausbildung, zunächst bis zur D1-Prüfung, an. Dann geht es an die Integration in die Jugendkapelle und in die Musikkapelle.

Julian Stengele, 13, Tenorhorn: „Bei mir wird in der Familie schon lange Musik gemacht. Ich habe dann gleich das richtige Instrument gefunden. Inzwischen bin ich so weit, dass ich schon bei der Dorffasnet und an St. Martin spielen durfte und nach den Ferien in die Musikkapelle wechsele.“ | Bild: Uwe Steinbächer

Nachwuchsfindung wird schwieriger

Lisa Braun erklärte weiter, dass der Vorspielnachmittag nachbereitet werde: „Wir besuchen auch die Eltern von interessierten Kindern zuhause und beraten noch mal.“ Dieser Nachmittag sei der Kern der Ausbildung und werde es in Rohrdorf auch bleiben. Auch wenn es mitunter nicht leicht sei. „Es wird von Jahr zu schwieriger“, sagte Braun, „aber noch können wir uns nicht beklagen“.

