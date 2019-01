von Karl Mägerle

Die 32 Feuerwehrleute der Abteilungswehr Ringgenbach rückten im vergangenen Jahr nicht nur zu acht Einsätzen aus und absolvierten 24 Proben, sie waren auch unzählige Stunden beim Umbau des Dorfgemeinschaftshauses aktiv. Dort entstehen auch der Garagenbau für das Feuerwehrfahrzeug und ein Raum für die Feuerwehrleute.

Beim Umbau viel zu tun

Die Umbauphase verlangte von den Feuerwehrleuten zwischen Juli und Jahresende viele Eigenleistungen ab, machte Mario Krall in seinem Tätigkeitsbericht deutlich. Die Arbeiten reichten vom Abbruch alter Mauern und der Erstellung neuer Wände, Verputz- und Plattenlegearbeiten bis zu Elektro- und Streicharbeiten.

Neues Wissen durch Lehrgänge

Als eine starke Truppe bezeichnete Kommandant Theodor Füßinger die Abteilungswehr Ringgenbach-Dietershofen. Durch den Besuch von Lehrgängen würden die Feuerwehrleute ihr Wissen und den Leistungsstand immer weiter verbessern. So sei es Abteilungskommandant Mario Droxner gewesen, der eine spezielle Ausbildung für Absturzsicherung absolvierte. Thomas Schneider besuchte auf der Feuerwehrschule Bruchsal den 14-tägigen Lehrgang zum Gruppenführer, was mit dem Bronze-Leistungsabzeichen beim Wettkampf in Boll, an dem auch Manuel Nothelfer und Stefan Strigel teilnahmen, ausgezeichnet wurde.

Besondere Ehrung für Karl Droxner

Gleichzeitig absolvierten die beiden Feuerwehrleute sehr erfolgreich den Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger. Auch in der Fahrzeugführung legten Ralf Herre und Thomas Schneider die erforderliche Prüfung der Führerscheinklasse C ab. Eine besondere Ehrung gab es für Karl Droxner, der nach 46 Jahren bei der Feuerwehr, zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Mit 16 Jahren ging er zur Feuerwehr

Wie in der Laudation von Mario Droxner zu erfahren war, trat der Geehrte mit 16 Jahren der Feuerwehr bei und gehört heute nach 46 Jahren der Altersabteilung an. Sein Wissen hat er durch unzählige Lehrgänge verbessert und dieses ab 1990 als Kommandanten in Ringgenbach eingesetzt. Zum Dank erhielt er die Ehrenurkunde mit einem besonderen Geschenk von Mario Droxner.