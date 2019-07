von Hermann-Peter Steinm,üller

Mit einem Sommerfest übergab am Sonntag die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) den von ihr neu gestalteten Kinderspielplatz hinter der Rohrdorfer Schule offiziell der Öffentlichkeit. Gleichzeitig stellte die Jugendgruppe ihren in Eigenregie sanierten Vereinsraum im Schulgebäude vor. Das Fest hatte mit der Segnung des Spielgeländes und des Clubraums durch den katholischen Pfarrer Stefan Schmid begonnen.

Seilbahn muss noch abgenommen werden

Zuvor hatte der Geistliche im Gottesdienst die beiden Aktionen der KLJB gewürdigt. Stefan Schmid bescheinigte den jungen Leuten: „Ihr habt einen Ort der Gemeinschaft und des Friedens geschaffen.“ Der Pfarrer würdigte das handwerkliche Geschick der KLJB-Mitglieder. Er zeigte sich sicher, dass die jetzt noch gesperrte Seilbahn die Abnahme durch den Technischen Überwachungsverein (TÜV) schaffen werde.

Erwachsene unterstützen Jugendliche

Während der Messe in der Pfarrkirche waren die Helfer der KLJB in der Schulaula gefordert. Sie mussten die bereits aufgebauten nassen Tische und Bänke von draußen ins trockene Innere tragen. Wie groß der Rückhalt der katholischen Jugendgruppe in Rohrdorf ist, zeigten die zahlreichen Spenden, die der KLJB für ihr Eröffnungsfest zugekommen waren. Julian Stehmer, der stellvertretende Vorsitzende, listete auf: „Die Eltern der Grundschulkinder haben für uns Kuchen gebacken und die Familie Ramsperger vom Biohof hat uns das Gulasch zur Verfügung gestellt, das vom Adler-Küchenteam in Heudorf gekocht worden ist.“

Spiele für die Kinder organisiert

Im Gegenzug hatten die 40 Mitglieder der Jugendgruppe nicht nur für das Fest gesorgt, sondern für die Kinder unter den Gästen einige Spielstationen aufgebaut. Fußball, Tischtennis, Sackhüpfen oder Eierlauf machten den Jungen und Mädchen sichtlich Freude.

Stadt übernimmt Materialkosten

Mit erkennbarem Stolz zeigten die Gruppenmitglieder ihren neu gestalteten Gruppenraum im Kellerbereich des Schulgebäudes. Julian Stehmer: „Wir haben das dank der handwerklichen Fähigkeiten unserer Mitglieder geschafft.“ Stehmer würdigte in diesem Zusammenhang die Hilfe der Stadt, die die Materialkosten übernommen habe.