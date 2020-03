Es ist nur eine Viertelstunde. Aber in diesen 15 Minuten sollte alles richtig gemacht werden. Die Rede ist vom Zeitpunkt des Anrufs bei der Rettungsleitstelle in Ravensburg und dem Eintreffen des Notarztes am Einsatzort. Wie sich ein Ersthelfer bei einem Kinder-Notfall vom Anruf bis zum Eintreffen der professionellen Helfer verhalten soll, war das Thema eines Workshops, zu dem die Sparkasse Pfullendorf/Meßkirch am Dienstag eingeladen hatte. Referent war der Leitende Notarzt im Kreis Sigmaringen Dr. Christoph Ochsenfahrt. Im praktischen Teil des Abends stand ihm als sachkundiger Helfer Matthias Reiss zur Seite. Reiss ist Notfallsanitäter und Ausbilder beim Deutschen Roten Kreuz (DRK).

Rund 30 Mütter, Väter und Großeltern nutzten am Dienstag die Möglichkeit, sich bei einem Vortragstermin der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch über Erste Hilfe am Kind zu informieren. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Mobiltelefon sollte zur Verfügung stehen

Es gibt im wesentlichen zwei Situationen, in denen es zu medizinischen Notfällen mit Babys, Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen kommen kann. Das kann infolge einer Krankheit zu Hause sein oder im Freien beim Spielen oder als Verkehrsteilnehmer. Deshalb sollte ein Mobiltelefon vorhanden sein. Wenn das Handy wegen eines Funklochs keine Verbindung habe, gelte es, mit dem Kind an eine Stelle zu fahren, wo das Telefonieren funktioniert. Der Arzt rät: „Nur wenn ein Krankenhaus in allernächster Nähe ist, sollte das Kind direkt dorthin gebracht werden. Im Normalfall ist es immer richtig, den Notarzt zu alarmieren.“ Das hänge unter anderem damit zusammen, dass je nach Art der Verletzungen oder Beschwerden ein anderes Krankenhaus zuständig sei.

Egal warum der Notarzt gebraucht wird, es gibt, wie Ochsenfahrt erläuterte, für den oder die Ersthelfer einen wichtigen Grundsatz. Es gelte, so schärfte der Notfallmediziner seinen Zuhörern ein, trotz der verständlichen Aufregung Ruhe zu bewahren. Das ist besonders beim Anruf unter der Nummer 112 in der Rettungsleitstelle von Bedeutung. Der Arzt zeigte dies ganz plastisch mit einem echten Anruf bei der für den Kreis Sigmaringen zuständigen Leitstelle in Ravensburg. Um die Rettungskräfte an den richtigen Ort zu leiten, braucht der speziell ausgebildete Mitarbeiter in der Leitstelle genaue Ortsangaben. Ochsenfahrt: „Das mag bei einem Notfall im Freien nicht ganz einfach sein, weil die Ravensburger ein Handy nicht so genau orten können.“

Atmet das Kind noch? Wie der Ersthelfer das feststellen kann, mit dem Ohr am Babygesicht, zeigte Notfallsanitäter Matthias Reiss vom DRK. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Mindestens ebenso wichtig ist der zweite Teil des Gesprächs. Was viele nicht wissen – der Rettungssanitäter in der Leitstelle kann den Anrufer bis zur Ankunft des Notarztes über das Telefon anleiten, wie er dem verletzten oder kranken Kind helfen kann. Ochsenfahrt: „Dazu ist es aber notwendig, dass er genau erfährt, was passiert ist.“ Im Idealfall kann der Anrufer das auf Lautsprecher eingestellte Handy neben sich legen und hat dann die Hände für die Erste Hilfe am Kind frei. Die Festlegung auf eine Viertelstunde rühre von der gesetzlich festgelegten Zeit her, in der die Notfallhelfer nach der Alarmierung am Einsatzort sein müssen. Im Landkreis Sigmaringen sei diese Gesetzesvorgabe dank der Organisation des Rettungsdienstes mit Außenstellen erfüllt, meinte der Notfallmediziner.

Erstmaßnahmen bei typischen Notfallsituationen

Typische Notfallsituationen sind bei einem Kleinkind beispielsweise Vergiftungen, Atemnot, Fieberkrämpfe oder Erstickungsanfälle nach dem Verschlucken von Nüssen oder kleinen Bausteinen. Gerade bei Vergiftungen ist das umsichtige Verhalten der Ersthelfer wichtig. Reste des Giftes müssen sichergestellt werden. Sollte Atemnot auftreten, Kinder hochlagern und für Frischluft sorgen. Sie dürfen nichts trinken oder essen. Erwachsene sollten bedenken, dass Kleinkinder oft Medikamente mit Süßigkeiten verwechselten. Bei Verbrennungen dürfen die verletzten Hautteile maximal drei bis fünf Minuten mit lauwarmen Wasser gekühlt werden. Bei Insektenstichen im Mundbereich rät der Notarzt als mögliche Erstmaßnahme zu Eis.