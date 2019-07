von Christl Eberlein

Ein Weltraumabenteuer haben die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe des Martin-Heidegger-Gymnasiums Meßkirch für das Publikum am 16. und 17. Juli geplant. Die jungen Darsteller der Theater- und der Chor-AG bringen bei beiden Aufführungen das Musical „Ufo, kein Wunsch ist schnuppe“ auf die Bühne. Gemeinsam mit Lehrerin Annika Kaunas und Lehrer Markus Fiederer haben die Mädchen und Jungen seit Weihnachten geprobt, an den Kostümen gearbeitet und die Kulisse gebaut. Nun ist das kosmische Musiktheaterstück bühnenreif.

Markus Fiederer hat die Musikstücke mit den Schülerinnen und Schülern der Klassen fünf und sechs einstudiert und begleitet am Klavier. | Bild: Christl Eberlein

Insgesamt 33 junge Schauspielerinnen, Schauspieler, Sängerinnen und Sänger wirken mit. Hinzu kommen noch mal über 40 Akteure, die für das Drumherum zuständig sind. Es ist ein großes Projekt, das die Schüler auf die Beine gestellt haben. „Wir inszenieren jedes Jahr ein Stück zum Ende des Schuljahres“, erklärt Lehrer Fiederer. „Man sieht, jeder ist ein Rädchen in dem Ganzen und es funktioniert, weil wir alle ein gemeinsames Ziel haben“, so der Leiter der Chor-AG.

Ab in den Weltraum: Auf das Publikum der Unterstufenschüler wartet ein spaciges Abenteuer und 90 Minuten gute Unterhaltung. | Bild: Christl Eberlein

Zukunftsmusik spielt auf der Bühne, denn die Handlung passiert im Jahr 2164. Fünf Freunde unternehmen eine Reise zur Raumstation „Overfly 2“. Dort wird den jungen Weltraumtouristen ein abwechslungsreiches Programm angeboten, von „Space Dance“ bis „Space‘s Next Top Model“. Außerdem kann man auf „Overfly 2“ kleine Weltraumscooter mieten und damit Kurzausflüge ins All machen. Das lassen sich die fünf Freunde natürlich nicht entgehen. Los geht der Spaß mit einem solchen Mini-Raumschiff. Als sie aber einem geheimnisvollen Ufo begegnen, wird aus dem Spaß ein Abenteuer.

Über 30 Schülerinnen und Schüler der Unterstufe des Martin-Heidegger-Gymnasiums Meßkirch wirken bei dem Musical „UFO“ auf der Bühne mit. | Bild: Christl Eberlein

Die Lehrer haben es ausgewählt, weil es nicht nur die jüngsten, sondern auch ältere Schüler anspricht. Es geht um Abenteuerlust und Sehnsucht nach dem Unbekannten, um Sternschnuppen und Wünsche, Einsamkeit und Trauer, Freude und Liebe. Das Musical ist also eine Reise durch den Kosmos menschlicher Gefühle. 90 Minuten dauern die Aufführungen, die am 16. Juli, um 15.30 Uhr und am 16. Juli, um 19.30 Uhr in der Halle am Feldweg zu sehen sind. Der Eintritt ist frei.