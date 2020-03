Zollernalbkreis vor 5 Stunden

Unbekannter soll in Albstadt Müll in Mehrfamilienhaus angezündet haben

Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Albstadt. Am Montagabend hatte es in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Albstadt-Ebingen gebrannt.