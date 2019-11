von Christl Eberlein

Die Rechts-vor-links-Regel beachten, den Schulterblick nicht vergessen, Handzeichen geben, vorsichtig abbiegen: Bei der Verkehrserziehung lernen Grundschüler der vierten Klassen, wie sie sich beim Radfahren im Straßenverkehr richtig verhalten, um sicher unterwegs zu sein.

Realitätsnahe Verkehrssituationen zum Üben

Allein die Theorie ist aber nicht ausreichend, um die jungen Verkehrsteilnehmer fit für die Straßen zu machen. Ebenso wichtig wie die theoretischen Kenntnisse über Verkehrsregeln, Schilder und Verhaltensvorschriften ist das Üben in der Praxis. Und das geht am besten auf einem gut ausgestatteten Verkehrsübungsplatz mit realitätsnahen Verkehrssituationen und verkehrssicheren Fahrrädern.

Gib acht im Verkehr Die Radfahrausbildung steht in den vierten Klassen auf dem Stundenplan der Grundschulen. Der theoretische Unterricht findet zum größten Teil im Unterricht in der Schule statt. Die Theorie ist auf die praktischen Übungen mit den Polizeibeamten abgestimmt. Die praktische Ausbildung erfolgt außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums auf Verkehrsübungsplätzen. Dort gibt es Nachbildungen von realen Verkehrsflächen mit Schildern und Straßenmarkierungen, auf denen geübt werden kann. Die Schüler können dort gefahrenfrei auf den echten Straßenverkehr vorbereitet werden. Die Ausbildung wird mit einer theoretischen und einer praktischen Prüfung beendet. Ist diese bestanden, erhält das Kind den Fahrradführerschein.

Platz entspricht aktuellen Anforderungen

Die Stadt Meßkirch hat seit Montag einen solchen erweiterten und den aktuellen Anforderungen entsprechenden Platz. Zu einer kleinen Einweihungsfeier hatte die Stadt Meßkirch mit Bürgermeister Arne Zwick unter anderem Vertreter der umliegenden Grundschulen eingeladen.

Sie konnten sich bei dieser Gelegenheit ein eigenes Bild von den Neuerungen auf der Anlage am Feuerwehrgerätehaus von Meßkirch machen. Ebenso dabei waren 24 Schülerinnen der Heimschule Kloster Wald, die eine Praxiseinheit auf dem Übungsplatz absolvierten.

Vier Verkehrsübungsplätze im Kreis

„Der Platz ist jetzt 60 Meter mal 40 Meter groß. Neu sind der verkehrsberuhigte Bereich, der Radweg, der Schutzstreifen und der Kreisverkehr“, erklärte Polizeibeamter Klaus Kubenz. Rund 50 000 Euro haben die Neuerungen in Meßkirch gekostet.

Polizist Klaus Kubenz (links) und Bürgermeister Arne Zwick sind sich einig: Der erweiterte Verkehrsübungsplatz kann sich sehen lassen. | Bild: Christl Eberlein

Klaus Kubenz ist mit seinen beiden Kollegen Kurt Hinz und Gerhard Angele für die Verkehrserziehung auf den vier im Landkreis vorhandenen Verkehrsübungsplätzen in Meßkirch, Sigmaringen, Ostrach und Bad Saulgau zuständig. Alle wurden oder werden gerade neu gestaltet.

Freude über bestandene Abschlussprüfungen

Von Ende Februar bis Anfang April und zwischen Ende Oktober bis Ende November unterrichten die drei Polizisten die Jungen und Mädchen der vierten Klassen. Da kommen einige Stunden zusammen. Doch die drei Polizisten haben stets Spaß an der Arbeit mit den Kindern, vor allem dann, wenn alle am Schluss die Abschlussprüfung bestanden haben und sich selbstbewusst in den Straßenverkehr wagen können, erzählte Klaus Kubenz.

Keine Übungseinheiten mehr im echten Straßenverkehr nötig

„Wir haben auf unseren vier Übungsplätzen die besten Voraussetzungen für die Fahrradausbildung“, fügte er an. „Daher werden wir ab dem kommenden Schuljahr keine praktische Einheit mehr im Realverkehr vornehmen.“

64 neue Räder für Übungsplätze im Kreis

Die Fahrräder werden den Kindern auf den Plätzen zur Verfügung gestellt. Die Kreisverkehrswacht habe gerade für zusätzliche 64 neue Räder auf allen vier Plätzen gesorgt, berichtete Kubenz. Er und Bürgermeister Arne Zwick waren sich bei der kleinen Eröffnungsfeier einig, dass sich der neu gestaltete Verkehrsübungsplatz in Meßkirch sehen lassen kann.

Bürgermeister Zwick ergänzte: „Wir sind froh, den Platz in der Nähe zu haben, sodass alle Grundschulen der umliegenden Städte und Gemeinden die Möglichkeit haben, die Einrichtung zu nutzen.“