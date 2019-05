„Schau mal, da sind die Karlsruher!“ Hallo, seid ihr auch da!“ Umarmungen, Küsschen und fröhliches, aufgeregtes Geplapper gab es in der gesamten Warteschlange vor dem Eingang zum Gasthaus Talhof zwischen Hausen im Tal und Beuron. Fans der Meßkircher Schlagerstars Anita und Alexandra Hofmann aus ganz Deutschland, aus Frankreich und der Schweiz trafen sich an der Donau, um gemeinsam mit den beiden berühmten Schwestern aus Meßkirch zu feiern.

Bild: Michelberger, Isabell

Die beiden Frauen vom Fanclub, die beim Einlass Bändchen für das Handgelenk verteilten und die Ankommenden auf der Anmeldeliste abhakten, schäkerten mit jedem und begrüßten alle überaus herzlich, als gehörten sie zu einer großen Familie. Im hübsch dekorierten Saal des Talhofs lachte einem das Konterfei von Anita und Alexandra überall entgegen, von Plakaten, Krawatten, T-Shirts oder von den Nudelpackungen, die auf den Tischen lagen. Diese waren ein besonders Dankeschön der Schwestern an ihre treuen Fans. Die Nudeln stammen aus der „Ein-Frau-Nudelfabrik“ von Agnes Gaiser aus Jungnau, der Schwester von Mutter Hofmann, der „Gotte“ der beiden Schwestern. Auf Wunsch hat sie die „Geschwisternudeln Yin und Yang“ mit hellen und braunen schmalen Bandnudeln hergestellt.

Dann plötzlich übertönte Musik das bunte herzliche Miteinander und hereingewirbelt kamen die heiß ersehnten Schwestern Anita und Alexandra. Mit ihrem Song „Jetzt und hier leben wir“ trafen sie die Gefühlslage ihrer Fans. Arme reckten sich nach oben und schwangen mit, Handys und Kameras wurden gezückt, um den Moment festzuhalten. „Herzlich willkommen“, rief Anita den 205 Fans entgegen. „Wir treffen uns dieses Jahr im Talhof, weil wir megastolz auf unsere Landschaft sind.“ Im Hinblick auf den großen Andrang zum Treffen schlug sie vor: „Da müssen wir halt ein bisschen kuscheln.“ „Unsere vorige Tour hieß ‚Hautkontakt‘, die jetzige ‚Wahnsinn‘ – also haben wir heute einen wahnsinnig tollen Hautkontakt“, lachte Alexandra mit Blick auf die voll besetzten Stuhlreihen.

Alle 205 Fans, die ins Donautal gekommen waren, wurden von Anita (2. von links) und Alexandra (2. von rechts) persönlich begrüßt und umarmt. | Bild: Michelberger, Isabell

Das Fantreffen lief ebenso perfekt und gut organisiert ab wie die Konzerte von Anita und Alexandra. Beim Sektempfang zum Auftakt begrüßten die beiden jeden Einzelnen mit Gesprächen und Umarmungen, bevor die gesamte Gruppe einen kleinen Spaziergang an der Donau unternahm. Die Landschaft sei so herrlich, schwärmte Anita von den „Rocky Mountains des Schwabenländles“. „Nehmt das Donautal in euch mit, wenn ihr wieder wegfahren müsst“, riet sie ihren Fans.

Das Fest erstreckte sich mit leckerem Essen, mit Musik zum Mitsingen und Tanzen, mit Auftritten von Anita und Alexandra, Fan-Karaoke und Spielen bis nach Mitternacht. Um 24 Uhr klirrten nochmals die Sektgläser, dieses Mal zum Wohle von Vater Sepp, dessen Geburtstag das offizielle Ende der Jubiläumstour einläutete. Denn vor 30 Jahren, an seinem 40. Geburtstag, hatten Anita und Alexandra ihren ersten Auftritt, der die Zukunft der Schwestern prägen sollte.

Mit dem erfolgreichen Abend hatte das neue Team des Fanclubs die Feuerprobe bestanden. Ein halbes Jahr lang habe sich die Vorbereitung erstreckt. Und dass sich dieses Jahr fast doppelt so viele Fans angekündigt hatten, wie in den vergangenen Jahren, war eine schöne Herausforderung. „Wir hatten schon Herzklopfen“, beschreibt die 25-jährige Industriekauffrau Julia Buchmann, die den Hauptpart geleistet hatte. Doch schauten alle sehr glücklich und zufrieden und genossen den Tag mit ihren Idolen. Für Anita und Alexandra ging es in der Nacht gleich weiter: zum Auftritt in der Sendung ZDF Fernsehgarten. Denn: The Show must go on!