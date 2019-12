von Karl Mägerle

Wirtshäuser haben in der ländlichen Gegenden zumeist eine lange Tradition und sind dabei sehr eng mit dem kulturellen Tun verbunden. So auch das Gasthaus „Zum Schiff„ in Rohrdorf, das ab dem 31. Dezember 2019 für immer geschlossen sein wird. Auf dieses Datum einigte sich das Betreiberehepaar Brunhilde und Roland Fritschi mit seinen drei erwachsenen Kindern. „Der Entschluss war für uns nicht einfach,“ erklärte das Ehepaar im Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Doch Alter und gesundheitliche Einflüsse erlauben uns leider nicht mehr, den Betrieb fortzuführen“, erläuterte Roland Fritschi.

Übernahme vor drei Jahrzehnten

Vor genau 30 Jahren, im Jahr 1989, übernahm das Ehepaar die elterliche Gaststätte von Anton und Genoveva Frick, zu der noch ein kleineres Landengeschäft und eine Werkstätte für Fahrräder gehörten. Später kamen noch Landmaschinen und Traktoren dazu. Der gelernte Kfz-Meister Roland Fritschi, gebürtig aus Stahringen, hatte 1967 Brunhilde Frick geheiratet und später die Werkstatt vergrößert. 20 Jahre hatte er auch die Werksvertretung des Autoproduzenten Subaru inne, die er mit der Familie neben dem Gastronomiebetrieb führte.

Geschichte über mehrere Jahrhunderte

Die Geschichte des Hauses geht laut der Zimmerschen-Chronik bis auf das Jahr 1561 zurück und galt als Erblehenhof als einer der größten Bauernhöfe unter den damals 22 Bauernhöfen auf der Gemarkung Rohrdorf. Im Jahre 1737 wurde es erstmals als Wirtschaft zum „Schiff„ erwähnt, jedoch mit der Verpflichtung, dass das Bier aus dem Herrschaftsbrauhaus zu beziehen ist. Aus dem Wechsel der Besitzer geht hervor, dass um das Jahr 1850 ein Aufschwung festzustellen war, als die Landstraße durch den Ort direkt am Gasthaus „Schiff„ vorbeiführte und viele Fuhrgespanne einen kurzen Halt einlegten. Total abgebrannt ist das alte Gebäude einschließlich der Stallungen am 22. Februar 1912 und wurde am selben Platz vom damaligen Besitzer Karl Enderle wieder neu aufgebaut. Im Obergeschoss befindet sich seither ein Tanzsaal für größere festliche Veranstaltungen, der in den Jahren 1960 bis 1990 auch als Nähsaal für Trikotagen genutzt wurde, wo viele Frauen aus dem Dorf eine Beschäftigung fanden.

Das Gasthaus „Schiff“ in Rohrdorf schließt zum 31. Dezember 2019.

„Klassische Dorfwirtschaft“

Das „Schiff„ war eine klassische Dorfwirtschaft mit heimischen Spezialitäten aus der Küche, die sich Wirtin Brunhilde über ihre Großmutter und Mutter, oder bei speziellen Seminaren aneignete und von den Gästen sehr geschätzt wurde. Im Gasthaus spielte sich auch das Dorfgeschehen ab – vom gemütlichen Stammtisch, über kommunale oder kirchliche Anlässe, von den Vereinen mit den Hauptversammlungen, den Auftakt zur Dorffasnacht, Weihnachtsfeiern, Geburtstage, Hochzeiten oder Trauerfälle. Alle Besucher sahen sich bei den Wirtsleuten Brunhilde und Roland Fritschi immer bestens versorgt.

Abschlussfest am 31. Dezember

Bis zum Jahresende haben Brunhilde und Roland Fritschi und ihr Helferteam aus dem Familien- und Bekanntenkreis noch viel zu tun, denn einige Vereine und Gruppierungen wollen sich bei mit einem Abschlussfest bedanken und verabschieden. Beim traditionellen Ringe-Paschen am Silvestertag am kommenden Dienstag 31. Dezember 2019, haben Gäste ab 13 Uhr nochmals die Gelegenheit, einige nette Stunden im Dorfwirtshaus „Schiff„ zu verbringen und sich von den Wirtsleuten zu verabschieden. Das Ehepaar Fritschi bleibt im Haus des Sohnes der Dorfgemeinschaft in Rohrdorf verbunden.