Auf der Kreisstraße 8218 zwischen Heudorf und Meßkirch hat sich in den frühen Morgenstunden des Donnerstags ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet, informiert die Polizei. Der Fahrer eines mit vier Personen besetzten VW Golf fuhr gegen 4.35 Uhr von Heudorf kommend in Richtung Meßkirch. Auf Höhe der Talmühle kam das Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in eine zehn Meter tiefer gelegene Unterführung.

Zwei junge Männer kommen ums Leben

Ein 17-jähriger Insasse wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Der 29-jährige Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt, auch bei ihm konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen. Die beiden weiteren 18-jährigen Insassen wurden schwer verletzt. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber sowie einem Rettungswagen in umliegende Kliniken eingeliefert.

Da die Fahrereigenschaft bislang nicht geklärt ist, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bei allen Insassen eine Blutentnahme angeordnet. Weithin wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Feuerwehr, Notarzt, Krankenwagen, Polizei und Notfallseeelsorger waren mit vielen Einsatzkräften vor Ort.