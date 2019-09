Eine Schule souverän zu leiten und zukunftsfähig auszurichten, ist eine große Herausforderung und braucht gute Partner. Dies unterstrichen alle Redner bei der Amtseinführung von Tobias Andelfinger, der seit diesem Schuljahr als neuer Schulleiter dem Martin-Heidegger-Gymnasium vorsteht. Andelfinger betonte, dass es ihm auf die Wertschätzung aller ankomme. Wenn der Einzelne seine Interessen und Vorstellungen einbringen könne, motiviere dies. Schule solle darüber hinaus Heimat sein – ein Ort an dem sich alle wohl fühlen, aber auch mit klaren Regeln.

Wie gewohnt brillierte die Big Band des Gymnasiums unter der Leitung von Susanne Pflumm-Hruza mit einigen Stücken. Maren Schmid (vorne rechts) begeisterte mit ihrer Soul-Stimme. | Bild: Michelberger, Isabell

Mit einem beschwingten „Sing, sing, sing“ von Benny Goodman, gespielt von der Big Band des Martin-Heidegger-Gymnasiums unter der Leitung von Susanne Pflumm-Hruza, startete der feierliche Nachmittag. Zu der Amtseinführung von Tobias Andelfinger waren zahlreiche Gäste gekommen, darunter Bürgermeister, Amtsleiter, Ortsvorsteher, Stadträte und Schulleiter sowie Lehrer, Schüler und Eltern. Simone Hägele-Schatz, ebenfalls neu im Amt als stellvertretende Schulleiterin, begrüßte die Besucher. Besonders willkommen hieß sie Susanne Pacher, Präsidentin der Abteilung Schule des Regierungspräsidiums Tübingen, die zusammen mit Schulreferent Stephan Podes, der am Regierungspräsidium für das Martin-Heidegger-Gymnasium zuständig ist, nach Meßkirch kam, um die Amtseinführung vorzunehmen. Pacher lobte die Schule, der eine äußerst gute Qualität bescheinigt worden sei. „Ich bin überzeugt, Sie werden Ihren eigenen Weg gehen“, wandte sich Susanne Pacher an Tobias Andelfinger im Hinblick auf die Herausforderungen zwischen Verwaltungskompetenzen und den Anforderungen des Schulalltags.

Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick (rechts) schloss sich ebenfalls den Gratulanten an und überreichte dem neuen Schulleiter ein Präsent. | Bild: Michelberger, Isabell

„Es ist ein schöner und wichtiger Tag für die Stadt“, beschrieb Bürgermeister Arne Zwick die Amtseinsetzung, die ohne großes Federlesen vonstattengegangen sei. Es sei gerade im ländlichen Raum nicht selbstverständlich, dass so schnell und unkompliziert ein Nachfolger für eine Schulleiter-Stelle gefunden werden konnte. Die Herausforderungen seien vielfältig. „Sie werden viel zu tun haben“, richtete Zwick sein Wort an Tobias Andelfinger und wünschte ihm dabei aber auch viel Spaß.

„Sehr geschätzter Lehrer“

Die Schülersprecherin Manuela Vögtle erzählte, dass sie sich unter der Schülerschaft umgehört habe und dass die Meinung einhellig gewesen sei: Tobias Andelfinger sei ein sehr geschätzter Lehrer, der Humor habe und respektvoll mit allen umgehe. „Er hat mit uns Schülern immer auf Augenhöhe gesprochen“, bescheinigte sie ihm. Vor allem sei er ein Vorbild in Bezug auf den Umweltgedanken, da er aus Sigmaringen täglich mit dem E-Bike an die Schule komme. „Wir werden dieses Jahr einiges gemeinsam reißen“, kündigte sie fröhlich an.

Damals, als die Neubesetzung der Schulleiterstelle auf der Tagesordnung Schulkonferenz gestanden habe, sei ihm beim Blick auf Tobias Andelfinger der Gedanke gekommen, dass er die ideale Besetzung sei, erzählte der Elternbeiratsvorsitzende Michael Bienert. Dass ein Lehrer aus den eigenen Reihen dieses Amt angestrebt habe, zeige ihm, dass an der Schule alles richtig laufe. Er stehe ihm gerne weiterhin mit seinen „telepathischen“ Kräften zur Verfügung. Jonas Künstner versicherte für das Lehrerkollegium, wie sehr sich alle auf die Zusammenarbeit mit Tobias Andelfinger freuen: „Er bringt Verständnis für unsere gut funktionierende Schule mit und hat Einblick in die verschiedenen Facetten des Schulalltags.“

„Übergabe in gute Hände“

„Führung ist ein Dschungel: vielfältig, undurchsichtig, anstrengend, manchmal überraschend und manchmal beängstigend“, umschrieb Uta Mahler-Kraus, Vorsitzende des Freundes- und Fördervereins der Schule, die Aufgabe des Schulleiters und wünschte ihm dabei ein gutes Gelingen und viel Freude. Sie sei überzeugt, dass er die Schule mit einem guten Händchen leiten und führen werde.

Andelfinger ging auf den Namensgeber und die Schulgeschichte ein. „1971 wurde das erste Abitur abgelegt, 1973 das heutige Schulgebäude eingeweiht. Ich selbst bin Jahrgang 72 und kann mit Freuden feststellen: Das Martin-Heidegger-Gymnasium und ich, wir gehören derselben Generation an“, meinte er humorvoll. Nach Heidegger benannt zu sein, sei ein Alleinstellungsmerkmal der Schule, und darüber hinaus in der Adresse „Am Feldweg“ stehen zu haben, sei großartig, da Heidegger eine Schrift genau so betitelte. „Heideggers Worte sind heute angesichts der weltweiten Demonstrationen für besseren Klimaschutz und angesichts der Frage, in welchem Verhältnis der Mensch zur künstlichen Intelligenz steht, und wer eigentlich von wem gesteuert wird, von verblüffender Aktualität“, führte er aus. Er dankte allen und versicherte, dass er sich gerne der spannenden und herausfordernden Aufgabe annehme.