Sie patrouillieren wieder oder patrouillieren sie immer noch? Diese Frage stellt sich derzeit Bürgermeister Arne Zwick mit Blick auf die Mitarbeiter des privaten Sicherheitsdienstes, der im Frühjahr vom Gemeinderat den Auftrag erhalten hatte, an fünf Stunden pro Woche für Ordnung und Sicherheit auf Meßkirchs Straßen und öffentlichen Plätzen zu sorgen.

Runden durch die Stadt

Nach Auffassung des Bürgermeisters drehen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes so seit etwa eineinhalb Wochen wieder ihre Runden durch die Stadt. Über die Sommermonate habe es seines Wissens jedoch eine Pause in der Streifentätigkeit gegeben. Anders wird das bei dem beauftragten Pfullendorfer Sicherheitsunternehmen gesehen. Inhaber Silvio Dietrich sagt, zwar sei er selbst ein paar Wochen nicht vor Ort in Meßkirch gewesen, aber von seinen Mitarbeitern seien die Runden dennoch durch die Stadt gedreht worden. "Im Juli und August sind wir auch da gewesen" sagt er und räumt ein: "Es funktionierte nicht immer hundertprozentig mit fünf Stunden in der Woche." Doch die meiste Zeit über sei man "definitiv unterwegs gewesen".

Zeitliches Loch

Zwick dagegen, spricht davon, dass es ein großes zeitliches Loch gebe, in denen die Stadtverwaltung keine Einsatzberichte von den Rundgängen mehr erhalten hat. In den heißen Tagen im Juli und August sei "gar niemand unterwegs gewesen". Gleichwohl zeigt sich der Bürgermeister zufrieden damit, dass die Streifen jetzt wieder aktiv sind. Ob man im Gemeinderat, wie geplant, im Oktober die Tätigkeit des Sicherheitsdienstes werde abschließend bewerten können, sei aktuell aber noch offen.

City Streife unterwegs

Zur Erinnerung: In den Monaten von Mai bis Oktober sollte es in Meßkirch eine "City-Streife" im Stadtgebiet

geben. Damit erhoffte man sich mehr Ruhe und Ordnung in der Innenstadt. Dabei sollten zwei Mann an fünf Tagen in der Woche für jeweils eine Stunde in der Innenstadt Präsenz zeigen. Diese Zeit von insgesamt fünf Stunden in der Woche sollte flexibel einsetzbar sein und es sollten immer dieselben Personen sein, die auf Streife gehen, hatte der Bürgermeister vergangenen April im Gemeinderat informiert. Zwick hielt in dem Zusammenhang ausdrücklich fest, dass die Stadtverwaltung mit der Beauftragung eines privaten Sicherheitsunternehmens ein politisches Versagen auffange, das in den vergangenen Jahren

im Land gemacht wurde und es in dessen Folge, zu wenige Polizisten gibt. Nach der halbjährigen Testphase, so waren Gemeinderat und Verwaltung übereingekommen, sollte gemeinsam ausgewertet werden, ob die City-Streife beibehalten und deren Aktivität unter Umständen sogar ausgeweitet werden sollte.

Marihuana-Raucher erwischt

Vonseiten des Sicherheitsdiensts berichtet Silvio Dietrich, dass in Meßkirch bei den Rundgängen Jugendliche am Schloss beim Rauchen von Marihuana erwischt worden und dann auch der Polizei übergeben worden seien. Im Bereich der Grund- und Hauptschule sei zudem für Ordnung gesorgt worden und wie Bürgermeister Zwick berichtet, hätten die Sicherheitsleute die Müllsünder vor Ort auch dazu angehalten, ihre Hinterlassenschaften wieder einzusammeln. "Zwischen 21 und 23 Uhr sind wir unterwegs und laufen alles ab vom Schloss über Hofgarten bis zu den Schulen und den Friedhof", berichtet Dietrich. "Weltbewegendes oder extrem schwerwiegendes" sei ihm oder seinen Mitarbeitern dabei nicht aufgefallen.

Nicht vertreiben

Mit Blick auf die Jugendlichen rät er dazu, diese nicht von den Plätzen, an denen sie sich für gewöhnlich aufhalten, zu vertreiben. "Man sollte sie lieber dort lassen. Dann weiß man, wo sie sind, und kann sie unter Kontrolle halten." Diese Herangehensweise habe in Pfullendorf funktioniert.

Bürger melden fehlende Beamte Nachdem die Stadtverwaltung, laut Bürgermeister Arne Zwick, Hinweise von Bürgern erhielt, dass die Polizeistation an der Bahnhofstraße tagsüber teils nicht besetzt sei, wandte sich Zwick an den Landtagsabgeordneten Klaus Burger (CDU). Seines Wissens habe sich Burger darauf mit einem Brief an das zuständige Ministerium gewandt und um Aufklärung gebeten – bezogen allerdings nicht nur auf den Meßkircher Polizeiposten sondern auf die personelle Ausstattung der Polizei im Landkreis insgesamt. Bürgermeister Zwick sagte dazu diese Woche, dass es auf das Schreiben seines Wissens noch keine Antwort gibt. Auf Nachfrage war Burger nicht für eine Auskunft zu dem Thema zu erreichen.

Die Polizeiposten an der Bahnhofstraße ist seit Oktober 2015 besetzt. In dem 335 Quadratmeter umfassenden Gebäude sollten fünf Beamte ihren Dienst verrichten, hieß es bei der Einweihung. Die Zuständigkeit des Polizeipostens umfasst die Gebiete der Stadt Meßkirch sowie der Gemeinden Sauldorf und Leibertingen mit den beiden Bundesstraßen in diesem Gebiet. Die Wache sollte in der Kernzeit zwischen 7.30 bis 17 Uhr besetzt sein. Dabei wurde informiert, dass die Polizei lageorientiert arbeitet. Das heißt, die Zeiten könnten einmal versetzt oder auch länger sein. Dabei wurde indes Wert darauf gelegt, dass die Wache über die Mittagszeit geöffnet und besetzt ist, so dass auch dann ein Ansprechpartner für die Bürger zur Verfügung steht. (mos)

